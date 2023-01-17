Американські аналітики повідомили, яку роль Кремль відвів Медведчуку

Аналітики зазначають, що розмову про посаду Медведчука відновив ватажок окупантів Гіркін

Колишній ватажок бойовиків Ігор Гіркін (Стрєлков) відродив дискусії щодо наміру Кремля повернути до влади в Україні кума президента РФ Віктора Медведчука. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Аналітики зазначають, що Гіркін заявив 16 січня, що Кремль сподівається поставити Медведчука на чолі альтернативного українського уряду.

«Гіркін і пов’язаний з Кремлем мілблогер Саша Коц критикували придатність Медведчука та доцільність того, щоб він коли-небудь обійняв таку посаду. Ця розмова нагадує попередні ЗМІ спекуляції щодо потенційного плану Кремля призначити колишнього українського диктатора Віктора Януковича лідером України на початку 2022 року», – зазначили в Інституті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як раніше повідомлялося, одіозний політик та ексголова партії ОПЗЖ Віктор Медведчук, схоже, оговтався після свого арешту в Україні та скандального обміну на 200 полонених героїв «Азовсталі», бо 16 січня у виданні «Известия» вийшла велика стаття підписана його іменем. Матеріал швидко розлетівся Інтернетом, а рашистські пабліки вже розібрали його на цитати. У статті, автором якої значиться Віктор Медведчук, викладені пропагандистські тези щодо війни в Україні та головне – роз'яснюється російському читачеві, хто і у чому винен.