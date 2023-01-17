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Американські аналітики повідомили, яку роль Кремль відвів Медведчуку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Американські аналітики повідомили, яку роль Кремль відвів Медведчуку
Кремль мав плани на Медведчука, яка провалилися
фото з відкритих джерел

Аналітики зазначають, що розмову про посаду Медведчука відновив ватажок окупантів Гіркін

Колишній ватажок бойовиків Ігор Гіркін (Стрєлков) відродив дискусії щодо наміру Кремля повернути до влади в Україні кума президента РФ Віктора Медведчука. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики зазначають, що Гіркін заявив 16 січня, що Кремль сподівається поставити Медведчука на чолі альтернативного українського уряду.

«Гіркін і пов’язаний з Кремлем мілблогер Саша Коц критикували придатність Медведчука та доцільність того, щоб він коли-небудь обійняв таку посаду. Ця розмова нагадує попередні ЗМІ спекуляції щодо потенційного плану Кремля призначити колишнього українського диктатора Віктора Януковича лідером України на початку 2022 року», – зазначили в Інституті.

Як раніше повідомлялося, одіозний політик та ексголова партії ОПЗЖ Віктор Медведчук, схоже, оговтався після свого арешту в Україні та скандального обміну на 200 полонених героїв «Азовсталі», бо 16 січня у виданні «Известия» вийшла велика стаття підписана його іменем. Матеріал швидко розлетівся Інтернетом, а рашистські пабліки вже розібрали його на цитати. У статті, автором якої значиться Віктор Медведчук, викладені пропагандистські тези щодо війни в Україні та головне – роз'яснюється російському читачеві, хто і у чому винен.

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Теги: Ігор Гіркін партії Віктор Медведчук

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