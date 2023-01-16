Про що мріє кум Путіна. Десять шокуючих тез із статті Медведчука

Великий псевдоаналітичний матеріал під іменем кума Путіна пояснює, чому не закінчується війна з Україною

Одіозний політик та ексголова партії ОПЗЖ Віктор Медведчук, схоже, оговтався після свого арешту в Україні та скандального обміну на 200 полонених героїв «Азовсталі», бо 16 січня у виданні «Известия» вийшла велика стаття підписана його іменем.

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Матеріал швидко розлетівся Інтернетом, а рашистські пабліки вже розібрали його на цитати. У статті, автором якої значиться Віктор Медведчук, викладені пропагандистські тези щодо війни в Україні та головне – роз'яснюється російському читачеві, хто і у чому винен.

Автор статті наголошує на тому, що в усіх проблемах та негараздах країни-терористки винуваті США та НАТО, бо вони так і не закінчили «славнозвісну» холодну війну, розпал якої припав на 70-роки минулого століття. А Росія, за словами Медведчука, свої обов'язки виконала і цю холодну війну закінчила. Але злий колективний Захід не дає Росії розвиватися. І їй нічого не залишається, як йти своїм «особливим шляхом».

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Щодо війни в Україні – автор повторює вже давно відомі російські твердження, що ця країна хоче миру і пропонує його усіма силами, а президент України вперто не хоче прислухатися до «здорового глузду». Трагедія в Дніпрі, мабуть, була черговим нагадуванням про мирні наміри путінського режиму…

Матеріал рясніє твердженнями, які не відповідають дійсності та не витримують ніякої критики, бо є чистої води популізмом, розрахованим на всеїдного російського споживача:

«Українському конфлікту передувала холодна війна». «Росія, як і інші держави з колишнього соцтабору і СРСР, бачить себе в майбутньому рівноправним членом Євросоюзу, вибудовується доктрина «Європа від Лісабона до Владивостока». «Росія швидше, ніж Україна, починає вбудовуватися в європейський ринок». «Далеко не всі політики Заходу хотіли створити новий справедливий світ. Їхнім завданням було знищення противника СРСР, Югославії, інших країн». «У міру виходу РФ із кризи, спричиненої різкою зміною політичного й економічного курсу, вона дедалі більше стикається з явним бажанням її послабити, принизити, поставити в невигідне становище, її дедалі більше оголошують державою-вигнанцем, незважаючи на те що її економічний потенціал зростає». «Тепер ми спостерігаємо, що концепція НАТО знищила не тільки інтеграцію Росії в Європу, а й поставила хрест на розширенні Європи, її розвитку». «Свою незалежність 1991 року Україна отримує не в результаті національно-визвольної боротьби, а за домовленістю з Москвою». «З моменту першого майдану 2005 року Україна починає будувати антиросійську політику на рівні державної ідеології». «Антиросійські настрої нічого, крім горя і злиднів, Україні не приносили. Тому всі прозахідні націоналістичні рухи свідомо чи несвідомо проповідують бідність і злидні українському народу». «Зеленський до збройного зіткнення просто задавив будь-яку опозицію, продавлюючи інтереси своєї партії, ніякого миру він не будував».

Нагадаємо, петиція щодо позбавлення мандатів членів ОПЗЖ набрала необхідну кількість голосів.

Крім того, нардеп Юрій Бойко відхрестився від колишніх колег по партії ОПЗЖ.