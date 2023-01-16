Медведчук написав статтю про Україну. Навіщо?

Росія не полишила надії на захоплення наших територій

1. Знову розповідають абсолютно російський міф про те, що «Донбас годував Україну», і якби не «юго-восток», то взагалі Україна не витягнула економічно. Тут можна зробити висновок, що Кремль не полишає думок про захоплення всієї південно-східної частини України. І ми повинні ставитися до цього серйоно.

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2. «Бізнес юго-востока» дуже сильно повʼязаний з Росією. Це такий нібито аргумент того, що південно-східна частина України має більше спільного з Москвою, ніж з Києвом. Але насправді ні, і ми це чудово знаємо.

3. Згадується термін «анти-росія», який дуже полюбляє говорити Путін. Тут просувається ідея, що ми нібито братські народи. Так, вони знову це кажуть.

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4. «Антиросійські настрої нічого, окрім горя та злиднів, Україні не приносили». Перекладаю на нормальну мову – коли українці починають думати не так, як хоче Росія – вона приходить з війною.

5. Якщо Україна не перестане пручатися, то війна буде продовжуватися. І в цьому, за версією Медведчука, винна саме Україна. Схоже, вони намагаються навʼязати нам такий собі аналог «Стокгольмського синдрому», коли жертві повинен подобатися агресор.

6. Також там є думка, що в Україні – «кривава партія війни», а ось Росія – вона за мир, вона за перемови. Коли українська влада просить більше зброї – це не демократія, це режим. Так вважає Медведчук разом з Кремлем. І знову думка про те, що треба перестати чинити спротив.

Навіщо ця стаття? Ну, щоб, по-перше, дати надію дуже маленький частині проросійських громадян (на жаль, вони все ще є), що Росія про них памʼятає і все ще хоче «рятувати». По-друге, легітимізувати ці слова через Медведчука – нібито українця, який за їх інтереси (насправді ні). І ще думка про те, що «Росія – миротворець» (насправді ні).

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І вишенька на торті – нагнітання ситуації і погрози, що буде гірше.

Тому треба розуміти, що Росія не полишила надії на захоплення наших територій, вони будуть продовжувати намагатися «качати» ситуацію всередині України, вони хочуть дестабілізації. А наша з вами задача цього не допустити.