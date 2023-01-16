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Олексій Гончаренко Народний депутат

Медведчук написав статтю про Україну. Навіщо?

glavcom.ua
За версією Віктора Медведчука, у війні винна саме Україна
фото з відкритих джерел

Росія не полишила надії на захоплення наших територій

1. Знову розповідають абсолютно російський міф про те, що «Донбас годував Україну», і якби не «юго-восток», то взагалі Україна не витягнула економічно. Тут можна зробити висновок, що Кремль не полишає думок про захоплення всієї південно-східної частини України. І ми повинні ставитися до цього серйоно.

2. «Бізнес юго-востока» дуже сильно повʼязаний з Росією. Це такий нібито аргумент того, що південно-східна частина України має більше спільного з Москвою, ніж з Києвом. Але насправді ні, і ми це чудово знаємо.

3. Згадується термін «анти-росія», який дуже полюбляє говорити Путін. Тут просувається ідея, що ми нібито братські народи. Так, вони знову це кажуть.

4. «Антиросійські настрої нічого, окрім горя та злиднів, Україні не приносили». Перекладаю на нормальну мову – коли українці починають думати не так, як хоче Росія – вона приходить з війною.

5. Якщо Україна не перестане пручатися, то війна буде продовжуватися. І в цьому, за версією Медведчука, винна саме Україна. Схоже, вони намагаються навʼязати нам такий собі аналог «Стокгольмського синдрому», коли жертві повинен подобатися агресор.

6. Також там є думка, що в Україні – «кривава партія війни», а ось Росія – вона за мир, вона за перемови. Коли українська влада просить більше зброї – це не демократія, це режим. Так вважає Медведчук разом з Кремлем. І знову думка про те, що треба перестати чинити спротив.

Навіщо ця стаття? Ну, щоб, по-перше, дати надію дуже маленький частині проросійських громадян (на жаль, вони все ще є), що Росія про них памʼятає і все ще хоче «рятувати». По-друге, легітимізувати ці слова через Медведчука – нібито українця, який за їх інтереси (насправді ні). І ще думка про те, що «Росія – миротворець» (насправді ні).

І вишенька на торті – нагнітання ситуації і погрози, що буде гірше.

Тому треба розуміти, що Росія не полишила надії на захоплення наших територій, вони будуть продовжувати намагатися «качати» ситуацію всередині України, вони хочуть дестабілізації. А наша з вами задача цього не допустити.

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Теги: росія війна путін українці Україна демократія влада погрози спротив Віктор Медведчук

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