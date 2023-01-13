Медведчук і Ко без мандатів, ситуація в енергетиці покращується. Головне за 13 січня

Банкова шукає заміну скандальній послині Ілащук

П’ять депутатів забороненої ОПЗЖ на чолі з Медведуком залишилися без мандатів, ситуація з прогнозованістю графіків відключень світла покращується, Банкова замінить скандальну послиню Ілащук. Ми зібрали добірку новин 13 січня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Рада позбавила депутатських мандатів п’ятьох політиків

Верховна Рада конституційною більшістю позбавила мандатів депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.

Скандал довкола посла України в Болгарії: Банкова шукає заміну Ілащук

Після скандалу довкола призначення послом України в Болгарії Олесі Ілащук Офіс президента шукає їй заміну. Наразі триває пошук нової кандидатури.

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Ізраїль передасть Україні технології розумного сповіщення про ракети та дрони

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив про нову допомогу Україні. Ізраїльська сторона офіційно передасть технології, пов’язані з розумним оповіщенням щодо ракет і дронів.

Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко

Ситуація з ефективністю і прогнозованістю графіків відключень світла покращується, незважаючи на постійні атаки російських терористів по енергетичній інфраструктурі.

У мережі оприлюднили податкові декларації дочок Путіна

Старша дочка президента Володимира Путіна Марія Воронцова у 2021 році заробила 9,6 мільйона рублів, молодша Катерина Тихонова – 5,7 мільйона. Дохід Володимира Путіна у 2021 році, відповідно до його офіційної декларації, становив 9,99 мільйона рублів.

Нагадаємо, триває 324 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області, а також вісім авіаційних ударів по позиціях наших військ. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Існує небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів на всій території України.