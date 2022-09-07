Росія ламає мозок кримським дітям: фото безкоштовних щоденників із Путіним

Окупаційній владі доводиться переконувати дітей, що «Крим – исконно русская земля»

Учням шкіл окупованого Севастополя роздали щоденники, які містять фото та пропагандистські цитати російського диктатора Володимира Путіна.

Зокрема, на сторінках щоденника є фраза Путіна про «ісконну російськість» Криму, а також про те, що Крим і Севастополь тепер «назавжди з Росією».

«Наша країна знову здобула історичну єдність. Цей живий, нерозривний зв’язок особливо гостро відчуваєш, звісно ж, тут, в Севастополі, у Криму. Вони назавжди тепер з Росією, тому що така суверенна, вільна і непохитна воля людей всього нашого народу», – зазначається у цитаті з промови Путіна, яку розміщено на сторінках щоденника.

Також у щоденнику є фото та роздуми про долю Криму у складі Росії так званого «губернатора» тимчасово окупованого Росією Севастополя Михайла Развожаєва. Він заявляє, що у 2014 році під час незаконної анексії Криму жителі Севастополя «показали свій характер» і «відстояли своє право на рідну мову і справжню історію». Також кремлівський гауляйтер заохочує дітей гордитися загарбницькою війною Росії проти України, говорячи про «нацизм в Україні» та «подвиги дідів».

«Сьогодні знову настав час подвигів і мужніх людей. Нинішньому поколінню моряків-чорноморців на долю випало продовжувати героїчні подвиги дідів. Як і під час Великої Вітчизняної війни, ми боремося з нацизмом в Україні. Наші воїни змагаються за праве діло і переможуть», – йдеться у пропагандистському тексті Развожаєва.

На сторінках щоденника севастопольським дітям також розповідають про початок «русской весни» та «доленосний референдум» у 2014 році, який став підставою для незаконної анексії півострова Росією.

Також окупанти зі сторінок щоденника намагаються переконати, яке Росія «підняла з колін» Крим, розповідаючи про будівництво доріг та інших об’єктів.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк звернувся до жителів тимчасово захоплених територій, а також окупованого Криму і закликав стежити за оголошеннями органів влади стосовно дотримання рекомендацій під час заходів з деокупації.

Також раніше президент Володимир Зеленський заявив, що російська війна проти України та проти всієї вільної Європи почалася з Криму і має закінчитися Кримом – його звільненням.