Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Росія ламає мозок кримським дітям: фото безкоштовних щоденників із Путіним

Надія Клочко
glavcom.ua
Росія ламає мозок кримським дітям: фото безкоштовних щоденників із Путіним
Путін зі сторінок щоденника переконує дітей, що Крим – «исконно русская земля»
фото: glavcom.ua

Окупаційній владі доводиться переконувати дітей, що «Крим – исконно русская земля»

Учням шкіл окупованого Севастополя роздали щоденники, які містять фото та пропагандистські цитати російського диктатора Володимира Путіна.

Зокрема, на сторінках щоденника є фраза Путіна про «ісконну російськість» Криму, а також про те, що Крим і Севастополь тепер «назавжди з Росією».

«Наша країна знову здобула історичну єдність. Цей живий, нерозривний зв’язок особливо гостро відчуваєш, звісно ж, тут, в Севастополі, у Криму. Вони назавжди тепер з Росією, тому що така суверенна, вільна і непохитна воля людей всього нашого народу», – зазначається у цитаті з промови Путіна, яку розміщено на сторінках щоденника.

Росія ламає мозок кримським дітям: фото безкоштовних щоденників із Путіним фото 1

Також у щоденнику є фото та роздуми про долю Криму у складі Росії так званого «губернатора» тимчасово окупованого Росією Севастополя Михайла Развожаєва. Він заявляє, що у 2014 році під час незаконної анексії Криму жителі Севастополя «показали свій характер» і «відстояли своє право на рідну мову і справжню історію». Також кремлівський гауляйтер заохочує дітей гордитися загарбницькою війною Росії проти України, говорячи про «нацизм в Україні» та «подвиги дідів».

«Сьогодні знову настав час подвигів і мужніх людей. Нинішньому поколінню моряків-чорноморців на долю випало продовжувати героїчні подвиги дідів. Як і під час Великої Вітчизняної війни, ми боремося з нацизмом в Україні. Наші воїни змагаються за праве діло і переможуть», – йдеться у пропагандистському тексті Развожаєва.

Росія ламає мозок кримським дітям: фото безкоштовних щоденників із Путіним фото 2

На сторінках щоденника севастопольським дітям також розповідають про початок «русской весни» та «доленосний референдум» у 2014 році, який став підставою для незаконної анексії півострова Росією.

Росія ламає мозок кримським дітям: фото безкоштовних щоденників із Путіним фото 3
Росія ламає мозок кримським дітям: фото безкоштовних щоденників із Путіним фото 4

Також окупанти зі сторінок щоденника намагаються переконати, яке Росія «підняла з колін» Крим, розповідаючи про будівництво доріг та інших об’єктів.

Росія ламає мозок кримським дітям: фото безкоштовних щоденників із Путіним фото 5
Росія ламає мозок кримським дітям: фото безкоштовних щоденників із Путіним фото 6

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк звернувся до жителів тимчасово захоплених територій, а також окупованого Криму і закликав стежити за оголошеннями органів влади стосовно дотримання рекомендацій під час заходів з деокупації. 

Також раніше президент Володимир Зеленський заявив, що російська війна проти України та проти всієї вільної Європи почалася з Криму і має закінчитися Кримом – його звільненням

Теги: Крим освіта школа росія окупація

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жителів Криму просять повідомити точні дані місцевих колаборантів
Розвідка терміново звернулась до мешканців окупованого Криму
31 серпня, 20:40
Військові вантажівки, переважно марки «Урал», їхали в супроводі російської державтоінспекції
В окупованому Криму очевидці помітили велику колону військової техніки РФ (відео)
2 вересня, 11:02
Окупанти намагалися вдарити по Україні з Криму, проте ракети вирішили нікуди не летіти
Дві ракети, випущені ворогом з Криму, приземлились на території півострова (відео)
4 вересня, 10:30

Наука та освіта

Росія ламає мозок кримським дітям: фото безкоштовних щоденників із Путіним
Росія ламає мозок кримським дітям: фото безкоштовних щоденників із Путіним
Підручники з історії в Україні та Польщі. Показова відмінність (фото)
Підручники з історії в Україні та Польщі. Показова відмінність (фото)
Скільки шкіл готові до навчального року: відповідь уряду
Скільки шкіл готові до навчального року: відповідь уряду
Яка освіта краща: українська чи західна? Відомі бізнесмени влаштували суперечку
Яка освіта краща: українська чи західна? Відомі бізнесмени влаштували суперечку
Мовне питання у школі під час війни. Психолог дав поради батькам і вчителям
Мовне питання у школі під час війни. Психолог дав поради батькам і вчителям
Україна запровадить санкції проти викладачів-колаборантів
Україна запровадить санкції проти викладачів-колаборантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
232K
Сміялися і дивно поводились. Путін, Шойгу та Герасимов з'явились на військових навчаннях
202K
Джонсон у прощальній промові звернувся до Путіна
157K
Нова лінія фронту: ISW оновив карту бойових дій
124K
«Дніпро весь трупами заповнений»: окупант в істериці розповів дружині про удари ЗСУ (аудіо)
113K
Окупанти панікують і визнають: ЗСУ на Харківщині перейшли в наступ
75K
Щасливчик та невдаха: як прикордонник полонив командира авіації рашистів (фото)

Новини

ЗСУ завдали удару по семи пунктах управління окупантів
Сьогодні, 06:50
П'ять хороших новин 6 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Українські в'язні, які пішли воювати проти Росії: хто вони і за що були покарані
Вчора, 19:51
Місія МАГАТЕ відзвітувала про візит на ЗАЕС: висновки
Вчора, 19:14
Українська Жанна д'Арк. Учителька і багатодітна матір Марія Чашка керує батальйоном (відео)
Вчора, 18:16
Politico: Росії бракує важливої складової для виробництва зброї
Вчора, 17:04

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту