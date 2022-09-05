Деокупація України. Банкова звернулися до жителів захоплених територій із проханням

Подоляк: «Просимо вже зараз облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води»

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк звернувся до жителів тимчасово захоплених територій, а також окупованого Криму і закликав стежити за оголошеннями органів влади стосовно дотримання рекомендацій під час заходів з деокупації. Про це Подоляк повідомив у Твіттері.

«Просимо мешканців окупованих територій, включно з півостровом Крим, стежити за оголошеннями органів влади стосовно дотримання рекомендацій під час заходів з деокупації. Зокрема вже зараз облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води й зарядити павербанки. Все буде Україна», – заявив Подоляк.

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що для України зараз на порядку денному стоїть демілітаризація та подальша деокупація Криму. Він також запропонував кримським колаборантам спосіб пом'якшити собі майбутнє покарання за співпрацю з окупантами.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що російська війна проти України та проти всієї вільної Європи почалася з Криму і має закінчитися Кримом – його звільненням.