Винищувачі, катери та дельфіни. ЗМІ розповіли, як Росія охороняє Кримський міст

Російське медіа повідомляє, що Кримський міст і до вибуху мав серйозну охорону

Після вибуху 8 жовтня Росія посилила охорону Кримського мосту. Водночас, як пише російське видання Meduza, міст і до вибуху охоронявся силами різних служб Росії.

За даними видання, після вибуху російський президент Володимир Путін підпорядкував охорону Кримського мосту Федеральній службі безпеки (ФСБ) РФ. Зазначається, що міст нібито і до вибуху охоронявся із землі, з неба, з моря, під водою і навіть із космосу.

Як пише видання, під'їзди до Кримського моста з обох боків охороняють спеціальні загони Росгвардії. Саме вони оглядали автомобілі, що заїжджають на переправу, на предмет вибухівки і незаконних вантажів. Проте перевірки були вибірковими.

За заявами російського мінтрансу, фури і вантажівки просвічують за допомогою спеціальних систем. Вони нібито можуть «виявити навіть гайку в салоні машини або роздивитися, що взяв із собою водій на обід».

Спостережні пункти облаштували і на самому мосту. Повідомляють, що в разі надзвичайної події спеціальний загін швидкого реагування має прибути на місце протягом кількох хвилин.

Росгвардії, за даними видання, нібито допомагають спеціальні сили прикордонного контролю ФСБ і антидиверсійні групи на землі та на воді.

Також повідомляється, що на воді міст охороняють малі рухомі катери кількох проєктів:

протидиверсійні катери типу «Грачонок» (оснащені кулеметами, гранатометами або навіть ракетними комплексами «Ігла»);

катери проєкту «Мангуст» (оснащені кулеметами та ракетами, проте переважно їх використовують для перехоплення суден і огляду).

Крім того, за даними видання, за необхідності можуть застосовуватися десантні катери БК-16 (ті самі ракети, кулемети і 19 десантників на борту), моторні човни «Афаліна» і «Сарган»

Щоб захистити міст від тарану, перед його опорами побудували спеціальні циліндричні бетонні укріплення, які не дадуть кораблям підпливати близько до опор переправи.

Із суші кораблі підтримує береговий ракетний комплекс «Бал». Він оснащений протикорабельними ракетами з дальністю ураження до 260 км, а також комплекс «Бастіон» із крилатими ракетами «Онікс».

Також, за даними видання, міст охороняють і під водою. Щоб не допустити замінування або підриву опор моста, у воді постійно чергують військові водолази і спеціальні групи Чорноморського флоту. А система контролю акваторії «Плавник» нібито дає змогу виявити людину на відстані 2 км, а судно – на відстані 3 км. Також для захисту моста працюють спеціальні звукові пастки – система «Амулет-П».

Крім водолазів і пасток, до захисту Кримського мосту нібито залучені і спеціально навчені дельфіни.

Видання також зазначає, що Росія нібито стежить за мостом зі спеціального супутника «Космос-К».

Також небо над переправою, за даними російського медіа, регулярно патрулюють винищувачі Су-27 та протичовновий літак-розвідник Іл-38.

На землі міст охороняють протиповітряні системи різної дальності:

ракетний комплекс С-400 «Тріумф»;

зенітно-гарматний «Панцир-С1».

Також повідомляють, що до охорони мосту залучені радіолокаційні системи «Подсолнух» (вона стоїть у Криму і в змозі виявляти цілі на відстані 450 км) та станція «Воронеж-ДМ» (покриває відстань у 6 тисяч км).

Видання зазначає, що тільки на наземну охорону моста, за підрахунками BBC, у 2022 році витратили 700 млн рублів плюс ще 618 млн – на різні технічні системи забезпечення безпеки. Приблизно в таку саму суму, за даними ЗМІ, обійшлася охорона залізничної частини моста.

Додамо, раніше в ISW оцінили наслідки вибуху на Кримському мосту. На думку аналітиків, обвалення смуги автодорожнього мосту обмежить пересування російських військових доти, доки міст не буде відремонтований, що змусить деякі російські сили якийсь час покладатися на поромне сполучення.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Згодом росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту.