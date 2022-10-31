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Кривий Ріг: окупанти влучили в промислове підприємство

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кривий Ріг: окупанти влучили в промислове підприємство
фото ілюстративне

Дві ракети над Кривим Рогом збили сили ППО

Під час сьогоднішньої ракетної атаки ворожа ракета влучила у промислове підприємство у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул.

«Під час ранкового ракетного обстрілу дві ракети збиті (дякуємо ППО), одна крилата ракета – влучання у промислове підприємство. Руйнування, але без втрат», – йдеться в повідомленні.

Крім того, мер Кривого Рогу попередив, що сьогодні можливі повторні атаки ворога.

Раніше повідомлялося, що через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. Влада закликала жителів Київщини підготуватись до тривалої відсутності електрики.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги російські загарбники атакували Київ. Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Під ракетний обстріл потрапила і Чернівецька область.

До слова, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.

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Теги: Кривий Ріг Дніпропетровщина війна росія окупанти Україна

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