Рашисти завдали ракетного удару по Буковині

У Чернівецькій області є пошкодження критичної інфраструктури внаслідок ракетного обстрілу

Ворожі ракети сьогодні також влучили по об’єкту критичної інфраструктури у Чернівецькій області. Про це повідомив голова місцевої ОВА Руслан Запаранюк.

«У Чернівецькій області є пошкодження критичної інфраструктури внаслідок ракетного обстрілу рашистів. В жодному разі не фотографуйте місця вибухів», – йдеться в повідомленні.

Громадян закликають дочекатись офіційної інформації.

Раніше повідомлялося, що в Києві після вибухів у небо почав підніматись чорним дим. Міський голова підтвердив приліт у місто.

Крім того, голова Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив роботу протиповітряної оборони в області.

Російські загарбники завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині.

Нагадаємо, що в Україні триває масштабна повітряна тривога.

Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії.

До слова, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.