Окупанти вдарили ракетами по Черкащині

Ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури Черкащини

Російські загарбники завдали ракетного удару по Черкаській області. Про це повідомив голова місцевої ОВА Ігор Табурець.

«Ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури Черкащини. Аварійні служби працюють», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок ракетного удару частину області знеструмлено.

Раніше повідомлялося, що в Києві після вибухів у небо почав підніматись чорним дим.

Також підтверджено ракетний удар по Харкову.

Крім того, голова Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив роботу протиповітряної оборони в області.

Нагадаємо, що в Україні триває масштабна повітряна тривога.

До слова, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.