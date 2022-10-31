Ракетний удар по Харкову: перші подробиці

Окупанти вчергове завдали атаки по Харкову

Зафіксовано два прильоти російських ракет у Харкові. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За інформацією мера Харкова, ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури.

«Два «прильоти» по Харкову. Ворог ударив по об'єкту критичної інфраструктури у місті», – зазначив він.

Про атаки по Харкову повідомив і голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях! Окупанти завдають удари», – написав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Згодом у небо почав підніматись чорним дим. Раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив роботу протиповітряної оборони в області.

Зазначимо, наразі в Україні триває масштабна повітряна тривога.

До слова, триває 250 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.