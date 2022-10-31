Вибухи у Києві: мер повідомив, куди влучили ракети

У деяких районах столиці зникли електро- та водопостачання

Російські загарбники завдали ракетного удару по Києву. Це підтвердив міський голова Віталій Кличко.

«У результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Всі служби працюють. Детальніше – згодом», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок вибуху в деяких районах немає водопостачання. Також частина столиці знеструмлена.

Раніше повідомлялося, що в Києві після вибухів у небо почав підніматись чорним дим. Також підтверджено ракетний удар по Харкову.

Крім того, голова Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив роботу протиповітряної оборони в області.

Російські загарбники завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі.

Нагадаємо, що в Україні триває масштабна повітряна тривога.

До слова, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.