Луганщина: окупанти вивозять підлітків до Чечні на «перевиховання»
Кадиров повідомив, що з підлітками проводитиметься «профілактична робота з метою військово-патріотичного виховання»
З тимчасово окупованої Луганської області «кадирівці» вивезли 200 підлітків на так званий «військово-патріотичний» вишкіл. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що сьогодні на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини владу посилює голова Чечні Рамзан Кадиров, зокрема його бойовики вивозять з України техніку з підприємств та коштовності. Також до Луганська прибув лояльний до Кадирова прокурор з Дагестану Глєб Михайлов, він тепер призначає своїх поплічників у регіоні.
«Першим результатом співробітництва стало відряджання в Чечню на «військово-патріотичне виховання» 200 важких підлітків. Дітей привезли до Республіки за федеральною програмою «Підлітки Росії». За словами Кадирова, з ними проводитиметься «профілактична робота з метою військово-патріотичного виховання», – йдеться у повідомленні.
Крім того, ЦНС повідомляє про прибуття до Донецька чеченських делегацій, які контролюють виконання зобов'язань перед Рамзаном Кадировим.
«Зокрема на тижні в Донецьк приїздили т.зв. міністр інформації Чечні Ахмет Дудаєв, депутат парламенту Чечні Джамалай Закрієв та радник Кадирова Умар Даудов. Разом з ними Донецьк відвідала чеченська співачка Еліна Муртазова», – зазначає центр.
Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров на зустрічі з бійцями спецпідрозділу СОБР «Ахмат» заявив про продовження мобілізаційних заходів. Кадиров пропонував відправити на війну проти України 300-400 тис. чеченців, приблизно чверть населення.
До відома, російський диктатор Володимир Путін уперше присвоїв росіянкам звання «Матір-героїня» і серед нагороджених – дружина очільника Чечні Рамзана Кадирова – Медні Кадирова.
Служба безпеки України оголосила у розшук голову Чечні Рамзана Кадирова.
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