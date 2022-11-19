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Луганщина: окупанти вивозять підлітків до Чечні на «перевиховання»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Луганщина: окупанти вивозять підлітків до Чечні на «перевиховання»
фото ілюстративне

Кадиров повідомив, що з підлітками проводитиметься «профілактична робота з метою військово-патріотичного виховання»

З тимчасово окупованої Луганської області «кадирівці» вивезли 200 підлітків на так званий «військово-патріотичний» вишкіл. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС). 

Зазначається, що сьогодні на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини владу посилює голова Чечні Рамзан Кадиров, зокрема його бойовики вивозять з України техніку з підприємств та коштовності. Також до Луганська прибув лояльний до Кадирова прокурор з Дагестану Глєб Михайлов, він тепер призначає своїх поплічників у регіоні.

«Першим результатом співробітництва стало відряджання в Чечню на «військово-патріотичне виховання» 200 важких підлітків. Дітей привезли до Республіки за федеральною програмою «Підлітки Росії». За словами Кадирова, з ними проводитиметься «профілактична робота з метою військово-патріотичного виховання», – йдеться у повідомленні.

Крім того, ЦНС повідомляє про прибуття до Донецька чеченських делегацій, які контролюють виконання зобов'язань перед Рамзаном Кадировим. 

«Зокрема на тижні в Донецьк приїздили т.зв. міністр інформації Чечні Ахмет Дудаєв, депутат парламенту Чечні Джамалай Закрієв та радник Кадирова Умар Даудов. Разом з ними Донецьк відвідала чеченська співачка Еліна Муртазова», – зазначає центр.

Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров на зустрічі з бійцями спецпідрозділу СОБР «Ахмат» заявив про продовження мобілізаційних заходів. Кадиров пропонував відправити на війну проти України 300-400 тис. чеченців, приблизно чверть населення.

До відома, російський диктатор Володимир Путін уперше присвоїв росіянкам звання «Матір-героїня» і серед нагороджених – дружина очільника Чечні Рамзана Кадирова – Медні Кадирова.

Служба безпеки України оголосила у розшук голову Чечні Рамзана Кадирова.

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Теги: війна росія окупанти Україна Луганщина

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