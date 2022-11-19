Луганщина: окупанти вивозять підлітків до Чечні на «перевиховання»

Кадиров повідомив, що з підлітками проводитиметься «профілактична робота з метою військово-патріотичного виховання»

З тимчасово окупованої Луганської області «кадирівці» вивезли 200 підлітків на так званий «військово-патріотичний» вишкіл. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що сьогодні на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини владу посилює голова Чечні Рамзан Кадиров, зокрема його бойовики вивозять з України техніку з підприємств та коштовності. Також до Луганська прибув лояльний до Кадирова прокурор з Дагестану Глєб Михайлов, він тепер призначає своїх поплічників у регіоні.

«Першим результатом співробітництва стало відряджання в Чечню на «військово-патріотичне виховання» 200 важких підлітків. Дітей привезли до Республіки за федеральною програмою «Підлітки Росії». За словами Кадирова, з ними проводитиметься «профілактична робота з метою військово-патріотичного виховання», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, ЦНС повідомляє про прибуття до Донецька чеченських делегацій, які контролюють виконання зобов'язань перед Рамзаном Кадировим.

«Зокрема на тижні в Донецьк приїздили т.зв. міністр інформації Чечні Ахмет Дудаєв, депутат парламенту Чечні Джамалай Закрієв та радник Кадирова Умар Даудов. Разом з ними Донецьк відвідала чеченська співачка Еліна Муртазова», – зазначає центр.

Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров на зустрічі з бійцями спецпідрозділу СОБР «Ахмат» заявив про продовження мобілізаційних заходів. Кадиров пропонував відправити на війну проти України 300-400 тис. чеченців, приблизно чверть населення.

До відома, російський диктатор Володимир Путін уперше присвоїв росіянкам звання «Матір-героїня» і серед нагороджених – дружина очільника Чечні Рамзана Кадирова – Медні Кадирова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Служба безпеки України оголосила у розшук голову Чечні Рамзана Кадирова.