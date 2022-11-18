Луганщина: рашисти зобов’язали медиків стати на військових облік
Медиками планують доукомплектувати вакантні посади у ворожих підрозділах
На тимчасово окупованих територіях Луганської області загарбники змушують працівників медичних закладів стати на військовий облік. Про це йдеться у зведенні Генштабу.
«У зв’язку зі значними втратами особового складу та недостатньою кількістю медичного персоналу в підрозділах окупантів на території України, на тимчасово окупованих територіях Луганської області, наказом так званого міністерства охорони здоров’я, працівників медичних закладів регіону зобов’язали стати на військовий облік», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що медиками планують доукомплектувати вакантні посади у ворожих підрозділах.
Раніше Служба безпеки України опублікувала відео допиту полоненої російської медикині, яку окупанти залишили стікати кров’ю на полі бою. Жінка добровольцем пішла на війну в Україну і на своєму досвіді переконалася, що «мы своих не бросаем» – черговий міф рашистів. У першому ж бою їхню штурмову бригаду розбили ЗСУ, а росіяни залишили фельдшерку стікати кров’ю на полі бою… І це при тому, що вона мала рятувати життя іншим.
До слова, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що лінія фронту наближається до великих окупованих міст області.
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