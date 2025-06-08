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Зник безвісти поблизу Авдіївки. Згадаймо Юрія Шимківа

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Зник безвісти поблизу Авдіївки. Згадаймо Юрія Шимківа
У 2023 році Юрій Шимків брав участь у контрнаступі поблизу Роботине у Запорізькій області
колаж: glavcom.ua

У 2014-2015 роках Янкі воював у лавах добровольчої роти «Карпатська Січ»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Шимківа. 

Молодший сержант Юрій Шимків, на псевдо Янкі, поліг 29 жовтня 2023 року внаслідок ворожого мінометного обстрілу під час бойового завдання поблизу міста Авдіївка Донецької області. Воїна вважали зниклим безвісти, і лише 14 лютого 2025 року рідні змогли забрати його тіло. Захисникові було 32 роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду.

Юрій народився у селі Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області. Середню спеціальну освіту здобув у політехнічному технікумі, а вищу економічну – у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Шимків працював старшим продавцем у гіпермаркетах «Караван» та «Ашан». Останнім часом обіймав посаду економіста у ТОВ «Аутомотів Електрік Україна».

У 2014-2015 роках воював у лавах добровольчої роти «Карпатська Січ». Під час повномасштабного російського вторгнення боронив незалежність України у складі 25-го окремого штурмового батальйону, який на той час підпорядковувався 47-й окремій механізованій бригаді «Маґура». Був командиром тактичного підрозділу.

У 2014–2015 роках Янкі воював у лавах добровольчої роти «Карпатська Січ»
У 2014–2015 роках Янкі воював у лавах добровольчої роти «Карпатська Січ»
фото: Незабутні: Буковина пам'ятає/Facebook

У 2023 році брав участь у контрнаступі поблизу Роботине у Запорізькій області.

За гідну службу Юрія нагородили орденом «За мужність» III ступеня та нагрудним знаком «Ветеран війни – учасник бойових дій».

«Надзвичайно начитана людина, не було такого питання, на яке б він не мав відповіді. Особливо любив вивчати історію України та світу. Шкодую, що через швидкоплинність і суєту життя ми так мало часу проводили разом. Люблю дуже!», – сказала двоюрідна сестра Оксана.

Поховали захисника у рідному селі.

У Юрія залишилися мама, тітки, двоюрідні сестри, племінники, бабуся та дружина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять

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