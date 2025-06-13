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Минулого року 60 тис. людей пройшли реабілітацію за участю тварин у Київському зоопарку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Минулого року 60 тис. людей пройшли реабілітацію за участю тварин у Київському зоопарку
Військовий з подарованою зоопарку морською свинкою
фото: київський зоопарк

Директор столичного зоопарку розповів, як відбувається терапія

У часи повномасштабної війни, коли сотні тисяч українців потребують психологічної підтримки, Київський зоопарк перетворився на потужний центр реабілітації, де взаємодія з тваринами допомагає відновлювати душевну рівновагу. Минулого року понад 60 тисяч людей безкоштовно пройшли спеціальні програми реабілітації, які проводяться на території зоопарку та за його межами. Як повідомив у інтерв'ю «Главкому» генеральний директор Київського зоопарку Кирило Трантін, установа активно розвиває напрямок анімалотерапії, що є поширеною світовою практикою.

«У нас взагалі велика робота з реабілітації: діти, військові, їхні родини… 60 тис. людей за минулий рік пройшли програму реабілітації за участю тварин. Це безкоштовно», – наголосив Кирило Трантін. 

Окрім програм на території зоопарку, фахівці регулярно виїжджають у військові шпиталі та дитячі лікувальні заклади, зокрема в «Охматдит». На уточнююче запитання, чи їздять вони з тваринами, Трантін підтвердив: «Так. Спілкування з тваринним світом дуже допомагає». 

Для виїзних сесій використовуються тварини, що були передані зоопарку на початку війни. Серед них: хом'яки, морські свинки, ящірки агами, деякі види неотруйних змій, та найбільші у світі комахи паличники, розмір яких сягає 30 см. Саме на честь останніх програма реабілітації отримала назву «Добрий паличник». 

На подив, навіть змії та комахи знаходять відгук у серцях дітей, які пережили жахіття війни. «А ви уявіть дітей з Нової Каховки або з Сіверськодонецька. Їх вдалося вивезти, але перед тим вони два роки сиділи у підвалі. І ось потрапили сюди, у наш зелений яскравий світ…», – додає директор зоопарку. 

З програмою реабілітації зоопарк виїжджає до дітей, яких лікують, зокрема, в Охматдиті. На знімку – агама, ящірка з «дуже мирною вдачею», як пишуть довідники
З програмою реабілітації зоопарк виїжджає до дітей, яких лікують, зокрема, в Охматдиті. На знімку – агама, ящірка з «дуже мирною вдачею», як пишуть довідники
фото: київський зоопарк

Трантін розповів, що подібна практика реабілітації не нова і вже використовується.. Зокрема, у Вінчестері, куди працівники столичного зоопарку їздили дивитися, як працюють зоопарки з людьми, які мають особливі потреби.

«Ця практика поширена. Але наша війна для закордону залишається чимось надто далеким. Вони там тільки дивляться великими очима і питають: чим ми можемо вам допомогти?», – каже керівник зоопарку. 

За словами Трантіна, програми реабілітації проводяться чотири рази на тиждень, і попит на них величезний: «До Дня захисту дітей у нас черга вже на місяць уперед стоїть… Або, скажімо, нам з Чернігова везуть дітей загиблих героїв… І за дві години ти намагаєшся їм показати і розказати все найцікавіше. І якщо бачиш, що це спрацьовує, то… розумієш, навіщо працюєш і живеш». 

Нагадаємо, психологічна реабілітація ветеранів та членів їхніх родин залишається однією з найгостріших проблем в Україні. Як зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда в інтерв'ю «Главкому», багато захисників уникають звернення до психологів. Хонда наголосила, що мінімум 300 тис. киян потребують психологічної допомоги. За словами Марини Хонди, психологічна допомога у державній системі є, але у лікарнях. Чиновниця наголошує, що у соціальній сфері для надання такої послуги не вистачає фахівців:

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Теги: Київ війна зоопарк

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