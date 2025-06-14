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Росія перейшла на нову тактику штурмів, яка дає помітний результат – NYT

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росія перейшла на нову тактику штурмів, яка дає помітний результат – NYT
Особливо активно нову тактику Росія застосовує на Донбасі
фото з відкритих джерел

Цього року помітною зміною на фронті стало систематичне використання мотоциклів та цивільних автомобілів

Літній наступ Росії на фронті в Україні демонструє помітні здобутки, більші, ніж у попередні місяці. Цьому просуванню сприяє нова російська тактика, яка поєднує у собі атаки дронів і мотоциклетні штурми. Як інформує «Главком», про це пише пише The New York Times (NYT).

Так, у травні російські війська захопили приблизно 278 квадратних кілометрів української землі, що більш ніж удвічі перевищує їхні здобутки у квітні. Найбільше просування агресор мав на південь від Костянтинівки в Донецькій області та поблизу російського кордону на півночі Сумської області.

Цього року помітною зміною на фронті стало систематичне використання мотоциклів та цивільних автомобілів для швидкого переміщення на відкритій місцевості. Але якщо Україна покладається на них для логістичних потреб, то росіяни ходять на цій техніці в штурми, пише NYT.

«Це своєрідне відродження кавалерії, але з двигунами внутрішнього згоряння», – сказав аналітик українського Центру оборонних стратегій, полковник Віктор Кевлюк.

У Сумській області росіяни діють малими піхотниими групами по дві-три людини. Завдання таких груп – знайти шпарину в українських оборонних позиціях і пролізти в неї. Щойно це вдається, на підмогу їм висилають додаткові групи.

На руку українській обороні тут грає складний ландшафт, представлений переважно ярами, тож росіяни змушені покладатися на дороги для свого наступу. Однак, якщо росіяни доберуться до великого лісового масиву на північному сході від Сум, стримувати їх стане важче, каже військовий аналітик фінської групи Black Bird Group Пасі Паройнен. Листя дерев дасть російським піхотинцям гарне прикриття від українських дронів, і тоді стримати наступ можна буде, лише перекинувши на цей напрям додаткові сили піхоти.

Однак головним напрямком російських зусиль є Костянтинівка на Донбасі, каже Паройнен. На його думку, всі інші фронти – це лише відволікання українських сил від напрямку головного удару. За словами українських військових, на деяких ділянках Костянтинівського напрямку чисельна перевага Росії в людях складає 20 до 1.

І саме на Донбасі Росія активно застосовує свою мотоциклетну тактику. За словами аналітиків, вона полягає в наступному. Спочатку російські безпілотники активно б’ють по українській логістиці на певній ділянці, аби повністю її ізолювати від зовнішньої підтримки. Потім ізольовану ділянку активно обстрілюють артилерією та авіабомбами. Вже після цього в атаку йдуть малі загони штурмовиків, і часто саме на мотоциклах.

Саме цю тактику росіяни намагаються втілювати максимально системно, пише NYT.

Нагадаємо, наступу російських загарбників на Дніпропетровську область зараз немає. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. 

Глава держави наголосив, що Росії важливо наближатися до Сум інформаційно, зайти в Покровськ: «Але Покровськ – це і стратегічна ціль, а от Дніпропетровська область – це інформаційно важливо».

Нагадаємо, 13 червня Генштаб також повідомив, що ситуація поблизу адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей не зазнала суттєвих змін. Російські загарбники не досягнули адмінмежі.

Станом на сьогодні тривають важкі бої, ситуація динамічна і може змінюватися.

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Теги: росія Костянтинівка війна Україна наступ

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