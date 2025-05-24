Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нічна атака на Київ: стало відомо, скільки людей постраждали

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Нічна атака на Київ: стало відомо, скільки людей постраждали
РФ уночі атакувала Київ
фото: Національна поліція України

У Соломʼянському районі постраждало семеро осіб

У Києві 15 людей постраждали внаслідок нічної атаки РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

«БпЛА та балістикою пошкоджені житлові будинки у Дніпровському, Соломʼянському та Оболонському районах, а також торгівельно-розважальний центр, навчальний заклад, вісім автомобілів та приміщення котельні», – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, у Соломʼянському районі уламки БпЛА влучили у квартиру на пʼятому поверсі й відбулось займання. Постраждало семеро осіб, від 35 до 63 років. У них різні травми.

У Дніпровському районі постраждало подружжя, чоловік та жінка 40 та 41 років, яким у квартиру на пʼятому поверсі залетів уламок. В Оболонському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено чотири поверхи дев'ятиповерхового житлового будинку. Наразі по допомогу звернулися пʼятеро постраждалих.

Також поранення отримала одна людина в Голосіївському районі.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія завдала комбінованого удару по Києву. Сирени повітряної тривоги розірвали небо над Києвом близько 22:00. Згодом кияни почули потужні вибухи. Ворог атакував область та столицю ударними БпЛА. Близько 00:30 російські війська запустили балістичні ракети по Києву.

Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста.

11 фото
На весь екран

Ввечері 23 травня російські війська здійснили чергову атаку дронів на столицю та Київщину. Внаслідок ворожого обстрілу поранено чоловіка та жінку. Вони отримали осколкові поранення стегна. Постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога.

Читайте також:

Теги: Київ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захист Крупи просив цілодобовий домашній арешт, але суд відмовив
Крупа винайняла апартаменти, аби з'їхати з СІЗО
22 травня, 08:30
Мережа супермаркетів АТБ пропонує яйця першої категорії по ціні 44,30 за дес.
Ціни на яйця у Києві знизилися: огляд із супермаркетів
19 травня, 12:17
Люди прийшли на обстеження за адресою:вул. Михайла Донця, 13. 14 травня 2025 року
У Соломʼянському районі лікарі проводять виїзне обстеження на вірус гепатиту А
14 травня, 13:48
Путін: Москва неодноразово виступала з ініціативами щодо припинення вогню, Київ їх саботував
Путін виступає за «мир» з Україною та запускає «шахеди»: головне за ніч
11 травня, 06:47
Чому Путін змовчав про «успіхи» в Україні під час виступу на параді: аналіз ISW
Чому Путін змовчав про «успіхи» в Україні під час виступу на параді: аналіз ISW
10 травня, 09:37
Тейлор: «Це еволюція у Вашингтоні? Я сподіваюся, що ми дійсно спостерігаємо за цими змінами»
«Еволюція у Вашингтоні?». Колишній посол пояснив, як змінилися відносини України та США
9 травня, 09:08
Внаслідок ворожого обстрілу 4 травня постраждало майно понад 270 жителів Києва
Нічна атака на Київ 4 травня. Куди звертатися жителям пошкоджених на Оболоні будинків
5 травня, 10:26
GCS-200 – сучасна дистанційно керована машина, призначена для механізованого розмінування в межах гуманітарних операцій
Сапери розміновують поля на Київщині за допомогою інноваційної техніки (відео)
2 травня, 07:39
21-річний Нікіта навчався у Національному транспортному університеті, а 19-річна Софія була випускницею фахового коледжу Київського національного університету технологій та дизайну
Від удару РФ по Києву загинули син та донька лікаря університету Шевченка
24 квiтня, 16:28

Новини

Нічна атака на Київ: стало відомо, скільки людей постраждали
Нічна атака на Київ: стало відомо, скільки людей постраждали
Масована атака на Київщину: є поранені, пошкодження в п’яти районах
Масована атака на Київщину: є поранені, пошкодження в п’яти районах
Уночі Київ пережив одну з наймасованіших комбінованих атак РФ: все, що відомо
Уночі Київ пережив одну з наймасованіших комбінованих атак РФ: все, що відомо
Продовольчі ярмарки у Києві 24-25 травня: де можна придбати фермерські продукти
Продовольчі ярмарки у Києві 24-25 травня: де можна придбати фермерські продукти
У Києві триває ліквідація наслідків нічного обстрілу: кадри від ДСНС
У Києві триває ліквідація наслідків нічного обстрілу: кадри від ДСНС
Столиця у вогні: кияни у соцмережах згуртувались у найтемнішу ніч
Столиця у вогні: кияни у соцмережах згуртувались у найтемнішу ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 травня: ситуація на фронті
104K
Лавров раптово висунув претензії до Кучми. Все через книгу, видану 22 роки тому
85K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 травня 2025
26K
Україна та Росія провели великий обмін полоненими – Трамп
23K
Готелі у Туреччині масово закриваються перед сезоном: причина
15K
Україна в рамках обміну видала Росії колаборантів: скільки зрадників виїхало

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
Сьогодні, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
Сьогодні, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
Вчора, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua