Нічна атака на Київ: стало відомо, скільки людей постраждали

У Соломʼянському районі постраждало семеро осіб

У Києві 15 людей постраждали внаслідок нічної атаки РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

«БпЛА та балістикою пошкоджені житлові будинки у Дніпровському, Соломʼянському та Оболонському районах, а також торгівельно-розважальний центр, навчальний заклад, вісім автомобілів та приміщення котельні», – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, у Соломʼянському районі уламки БпЛА влучили у квартиру на пʼятому поверсі й відбулось займання. Постраждало семеро осіб, від 35 до 63 років. У них різні травми.

У Дніпровському районі постраждало подружжя, чоловік та жінка 40 та 41 років, яким у квартиру на пʼятому поверсі залетів уламок. В Оболонському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено чотири поверхи дев'ятиповерхового житлового будинку. Наразі по допомогу звернулися пʼятеро постраждалих.

Також поранення отримала одна людина в Голосіївському районі.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія завдала комбінованого удару по Києву. Сирени повітряної тривоги розірвали небо над Києвом близько 22:00. Згодом кияни почули потужні вибухи. Ворог атакував область та столицю ударними БпЛА. Близько 00:30 російські війська запустили балістичні ракети по Києву.

Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста.

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Ввечері 23 травня російські війська здійснили чергову атаку дронів на столицю та Київщину. Внаслідок ворожого обстрілу поранено чоловіка та жінку. Вони отримали осколкові поранення стегна. Постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога.