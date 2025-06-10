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Лінія фронту станом на 10 червня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 10 червня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 10 червня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1203-й день повномасштабної війни

Противник завдав 3 ракетних та 75 авіаційних ударів, застосував 10 ракет і скинув 92 КАБ, здійснив 1264 удари дронами-камікадзе та 3620 обстрілів позицій наших військ.

Новини війни в Україні

10 червня станом на 22:00 відбулося 167 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Наші війська відбили дві атаки ворога в районах Вовчанська та Дворічної.

Лінія фронту станом на 10 червня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив десять атак на наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Степова Новоселівка та Зелений Гай. Триває бій.

Лінія фронту станом на 10 червня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські війська 19 разів штурмували позиції українських захисників у бік населених пунктів Греківка, Надія, Карпівка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина. На даний час бої тривають у п’яти локаціях.

Лінія фронту станом на 10 червня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Українські воїни сьогодні відбили десять спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та поблизу Верхньокам’янського. До цього часу одне боєзіткнення залишається незавершеним.

Лінія фронту станом на 10 червня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Сили оборони зупинили три ворожі атаки в бік Білої Гори.

Лінія фронту станом на 10 червня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Окупанти сьогодні 11 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Леонідівка та Яблунівка. Сили оборони стримують натиск противника, відбивши дев’ять штурмів, два боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 10 червня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 36 штурмів. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Богданівка та Костянтинопіль. Тривають п’ять боєзіткнень.

Лінія фронту станом на 10 червня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 30 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Одрадне, Комар, Веселе, Новосілка, Вільне Поле та Бурлацьке. Бої продовжуються в п’яти локаціях.

Лінія фронту станом на 10 червня. Зведення Генштабу фото 8

На Курському напрямку

З початку доби Сили оборони відбивали 21 ворожу атаку, дотепер тривають вісім боєзіткнень.

Лінія фронту станом на 10 червня. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1203-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб ворог

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