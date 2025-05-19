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Лінія фронту станом на 19 травня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 19 травня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 19 травня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1081-й день війни

Противник завдав 50 авіаударів, застосувавши 100 керованих авіаційних бомб. Також окупанти використали 1117 дронів-камікадзе та здійснили 4146 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

19 травня станом на 22:00 відбулося 156 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог двічі атакував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська та у бік Кутьківки.

Лінія фронту станом на 19 травня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Відбулося три наступальні дії поблизу Загризового та в бік Піщаного.

Лінія фронту станом на 19 травня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Зафіксовано 22 атаки противника поблизу Ямполівки, Копанок, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Глущенкового, Карпівки, Серебрянки, Ямполя, Григорівки, Нового Миру, Рідкодуба й Ольгівки. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 19 травня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Окупанти чотири рази штурмували позиції наших військ у районах Верхньокам’янського, Білогорівки та в бік Григорівки.

Лінія фронту станом на 19 травня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Зафіксовано шість атак у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного.

Лінія фронту станом на 19 травня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Відбулося 13 бойових зіткнень у районах Торецька, Новоспаського, в бік Диліївки та Іванопілля. Дотепер триває три боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 19 травня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Російські війська здійснили 59 атак у районах населених пунктів Миролюбівка, Звірове, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Андріївка та в бік населених пунктів Зоря, Новоукраїнка, Стара Миколаївка, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Попів Яр, Мирноград, Новомиколаївка.

Лінія фронту станом на 19 травня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські захисники відбили 16 атак у районах Костянтинополя, Привільного, Рівнополя, Вільного Поля та в бік Новополя, Багатиря й Зеленого Поля. Одне боєзіткнення триває. Водночас ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах Темирівка та Новопіль.

Лінія фронту станом на 19 травня. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільскому напрямку

Ворог завдав авіаударів по Гуляйполю та Малинівці.

Лінія фронту станом на 19 травня. Зведення Генштабу фото 9

На Курському напрямку

Сили оборони України відбили десять атак противника. Також ворог завдав 11 авіаударів, застосувавши 26 керованих авіабомб, і здійснив 202 артилерійських обстріли, зокрема, сім із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 19 травня. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1181-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб ворог

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