Лінія фронту станом на 19 травня. Зведення Генштабу

В Україні триває 1081-й день війни

Противник завдав 50 авіаударів, застосувавши 100 керованих авіаційних бомб. Також окупанти використали 1117 дронів-камікадзе та здійснили 4146 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

19 травня станом на 22:00 відбулося 156 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог двічі атакував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська та у бік Кутьківки.

На Куп'янському напрямку

Відбулося три наступальні дії поблизу Загризового та в бік Піщаного.

На Лиманському напрямку

Зафіксовано 22 атаки противника поблизу Ямполівки, Копанок, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Глущенкового, Карпівки, Серебрянки, Ямполя, Григорівки, Нового Миру, Рідкодуба й Ольгівки. Одне боєзіткнення триває.

На Сіверському напрямку

Окупанти чотири рази штурмували позиції наших військ у районах Верхньокам’янського, Білогорівки та в бік Григорівки.

На Краматорському напрямку

Зафіксовано шість атак у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного.

На Торецькому напрямку

Відбулося 13 бойових зіткнень у районах Торецька, Новоспаського, в бік Диліївки та Іванопілля. Дотепер триває три боєзіткнення.

На Покровському напрямку

Російські війська здійснили 59 атак у районах населених пунктів Миролюбівка, Звірове, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Андріївка та в бік населених пунктів Зоря, Новоукраїнка, Стара Миколаївка, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Попів Яр, Мирноград, Новомиколаївка.

На Новопавлівському напрямку

Українські захисники відбили 16 атак у районах Костянтинополя, Привільного, Рівнополя, Вільного Поля та в бік Новополя, Багатиря й Зеленого Поля. Одне боєзіткнення триває. Водночас ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах Темирівка та Новопіль.

На Гуляйпільскому напрямку

Ворог завдав авіаударів по Гуляйполю та Малинівці.

На Курському напрямку

Сили оборони України відбили десять атак противника. Також ворог завдав 11 авіаударів, застосувавши 26 керованих авіабомб, і здійснив 202 артилерійських обстріли, зокрема, сім із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, триває 1181-й день повномасштабної війни в Україні.