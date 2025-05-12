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Лінія фронту станом на 12 травня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 12 травня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 12 травня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1074-й день війни

Російські загарбники завдали 45 авіаційних ударів, скинувши 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1140 дронів-камікадзе та здійснили 3987 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

12 травня станом на 22:00 відбулося 133 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Противник від початку доби п’ять разів проводив наступальні дії в районах Вовчанська та Красного Першого. Ворог завдав авіаудару по району Дворічної.

Лінія фронту станом на 12 травня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Агресор атакував в напрямках Піщаного, Глушківки та Новоосинового. Українські захисники зупинили п’ять ворожих спроб просунутись вперед.

Лінія фронту станом на 12 травня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 19 разів атакували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Зелений Гай, Греківка, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зелена Долина, Надія, Липове, Новомихайлівка, Ямполівка та в напрямку Ольгівки. Три боєзіткнення не вщухають.

Лінія фронту станом на 12 травня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбивали шість штурмів окупаційних військ в районах Білогорівки та Григорівки.

Лінія фронту станом на 12 травня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Ворог тричі штурмував позиції наших захисників поблизу Васюківки, Часового Яру та в напрямку Білої Гори. Сили оборони відбили одну атаку загарбників, бої тривають.

Лінія фронту станом на 12 травня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Шість разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку, в районах Диліївки, Петрівки та Торецька, два боєзіткнення ще не завершились.

Лінія фронту станом на 12 травня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Противник атакував у районах населених пунктів Нова Полтавка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Стара Миколаївка, Малинівка, Єлизаветівка та в напрямках Попового Яру, Новомиколаївки, Муравки, Олексіївки, Зорі і Попового Яру. Наші захисники зупинили 50 штурмових дій противника. Авіаударів на напрямку зазнали Покровськ, Полтавка, Іллінівка, Сухий Яр.

Лінія фронту станом на 12 травня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя, Багатиря, Роздольного, Зеленого Поля, Новосілок та в напрямку Шевченко. Наразі тривають три боєзіткнення. Авіаударів зазнали Олексіївка, Воскресенка та Новодарівка.

Лінія фронту станом на 12 травня. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільскому напрямку

Ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів по районах Гуляйполя та Високого.

Лінія фронту станом на 12 травня. Зведення Генштабу фото 9

На Курському напрямку

Від початку доби відбулося дев’ять атак противника, одна з яких триває дотепер, також ворог завдав 13 авіаударів, скинувши при цьому 14 КАБ, здійснив 228 артилерійських обстрілів, зокрема, вісім із РСЗВ.

Лінія фронту станом на 12 травня. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1174-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб ворог росіяни Покровськ

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