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Карта бойових дій в Україні станом на 9 червня 2025 року

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Карта бойових дій в Україні станом на 9 червня 2025 року
За минулу добу відбулося 159 бойових зіткнень
фото: 80 ДШБ

Триває 1202-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 159 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 83 авіаудари, зокрема скинув 142 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5661 обстріл, з них 131 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3139 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Слатине Харківської області; Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Залізничне Запорізької області; Козацьке Херсонської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу та техніки, три артилерійські системи, командно-спостережний пункт, пункт управління БпЛА та станцію РЕБ російських загарбників.

На Куп’янському напрямку

Відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Степової Новоселівки, Глушківки та Загризового.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 червня 2025 року фото 1

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 15 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина та в бік Чернещини, Торського, Серебрянського лісу.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 червня 2025 року фото 2

На Сіверському напрямку

Впродовж дня ворог здійснив чотири штурми на позиції наших підрозділів біля Григорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 червня 2025 року фото 3

На Краматорському напрямку

Зафіксовано шість бойових зіткнень неподалік Білої Гори, Предтечиного та в районі Курдюмівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 червня 2025 року фото 4

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 19 атак поблизу Дачного, Диліївки, Торецька та в бік Яблунівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 червня 2025 року фото 5

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 47 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Андріївка та в напрямку Мирного, Миколаївки, Променя, Новосергіївки, Олексіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 червня 2025 року фото 6

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили 19 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Багатир, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Новопіль, Вільне Поле та в напрямку Запоріжжя, Воскресенки та Шевченко.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 червня 2025 року фото 7

На Гуляйпільському напрямку

Минулої доби противник здійснив чотири спроби просунутися вперед поблизу Малинівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 червня 2025 року фото 8

На Оріхівському напрямку

Наші оборонці успішно відбили три ворожі атаки в бік Новоандріївки та Павлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 червня 2025 року фото 9

На Курському напрямку

Підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 27 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 13 авіаційних ударів із застосуванням 25 керованих бомб, а також здійснив 215 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 червня 2025 року фото 10

Нагадаємо, триває 1202-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти війна Генштаб фронт

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