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Втрати ворога станом на 22 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 22 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 22547 одиниці бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 870 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 22 травня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 22 травня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 22 травня втратила:

  • особового складу – близько 977650 (+870) осіб;
  • танків – 10839 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 22574 (+5) од,
  • артилерійських систем – 28122 (+32) од;
  • РСЗВ – 1388 (+0) од;
  • засоби ППО  – 1167 (+0) од;
  • літаків – 372 (+0) од;
  • гелікоптерів – 336 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36797 (+105);
  • крилаті ракети – 3197 (+0);
  • кораблі /катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 49268 (+99) од;
  • спеціальна техніка – 3895 (+0).
Втрати окупантів станом на ранок 22 травня
Втрати окупантів станом на ранок 22 травня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 22 травня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – два судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – три судна, із них два рухались із протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 22 травня
Активність ворожого флоту станом на ранок 22 травня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1184-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Азовське море окупанти фронт ЗСУ Генштаб втрати Чорне море війна

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