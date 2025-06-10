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Втрати ворога станом на 10 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 10 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 22768 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 970 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 10 червня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 10 червня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 10 червня втратила:

  • особового складу – близько 998080 (+960) осіб,
  • танків – 10919 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 22768 (+9) од,
  • артилерійських систем – 28982 (+48) од,
  • РСЗВ – 1412 (+1) од,
  • засоби ППО – 1183 (+0) од,
  • літаків – 416 (+2) од,
  • гелікоптерів – 337 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40057 (+239),
  • крилаті ракети – 3330 (+15),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 51455 (+107) од,
  • спеціальна техніка – 3912 (+1).
Втрати ворога станом на ранок 10 червня
Втрати ворога станом на ранок 10 червня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 10 червня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – три судна.
Активність ворожого флоту станом на ранок 10 червня
Активність ворожого флоту станом на ранок 10 червня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1203-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти війна ракета дрон

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