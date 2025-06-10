Втрати ворога станом на 10 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 970 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 10 червня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 10 червня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 10 червня втратила:
- особового складу – близько 998080 (+960) осіб,
- танків – 10919 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 22768 (+9) од,
- артилерійських систем – 28982 (+48) од,
- РСЗВ – 1412 (+1) од,
- засоби ППО – 1183 (+0) од,
- літаків – 416 (+2) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40057 (+239),
- крилаті ракети – 3330 (+15),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51455 (+107) од,
- спеціальна техніка – 3912 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 10 червня
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – три судна.
Нагадаємо, триває 1203-й день повномасштабної війни в Україні.
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