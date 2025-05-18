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Відомий комбат вирішив звільнитися через «дебільні завдання». Генштаб відреагував

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Відомий комбат вирішив звільнитися через «дебільні завдання». Генштаб відреагував
Олександр Ширшин став командиром батальйону 47 бригади в липні 2024 року
фото: Олександр Ширшин/Facebook

Олександр Ширшин заявив про марну втрату людей на Курському напрямку

Командир батальйону 47 окремої механізованої бригади «Маґура» Олександр Ширшин заявив, що написав рапорт на звільнення з посади. Причиною назвав «дебільні завдання» від командування і невиправдані втрати людей. Як інформує «Главком», про це Ширшин повідомив у соціальних мережах.

Він пояснив, що ухвалив рішення про звільнення з посади через накази, які дає йому керівництво. На думку Ширшина, це призводить до невиправданих людських втрат. Військовослужбовець не розкрив деталей, але додав, що скоро буде готовий розповісти про це журналістам.

«Дебільніших завдань, як на поточному напрямку, я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед безтолковим генералітетом, крім як до провалів, не призводить ні до чого», – заявив Ширшин.

Комбат зазначив, що вже написав рапорт і сподівається на своє звільнення найближчим часом.

У своєму дописі військовослужбовець згадав Генеральний штаб ЗСУ та написав: «Сподіваюся, ваші діти теж будуть у піхоті й виконуватимуть ваші завдання».

Тим часом начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов розпорядився створити робочу групу для вивчення обставин, про які заявив Олександр Ширшин. Там обіцяють детально проаналізувати накази та розпорядження від різних рівнів військового управління «на предмет доцільності» бойовій обстановці, що склалася. Рішення обіцяють ухвалити за результатами перевірки.

Що відомо про Олександра Ширшина

Олександр Ширшин народився у червні 1994 року у Миколаєві Миколаївської області. У 2010 році вступив до Севастопольського національного університету ядерної енергетики та промисловості. Там він навчався на військовій кафедрі, але у 2014 році перевівся до Одеси, щоб не давати присягу російській армії. Також Олександр Ширшин навчався в Bialystok University of Technology у Польщі, де здобув ступінь магістра. Крім того, Ширшин навчався в Українському католицькому університеті у Львові.

Із 2018 по 2019 роки Олександр Ширшин проживав на Сході України й був волонтером та координатором руху «Сильні громади» в місті Світлодарськ Донецької області. Згодом проживав у Чернівцях та Тернополі.

24 лютого 2022 року з початком повномасштабного російського вторгнення Олександр Ширшин став на захист України. Спочатку він служив оператором БпЛА.

У січні 2023 року американський історик Тімоті Снайдер опублікував у Twitter (зараз Х) фото Олександра Ширшина, який в окопі читає в оригіналі його книжку «The road to unfreedom» («Шлях до несвободи») та прокоментував світлину: «Найвища честь для автора – читач».

Фото Олександр Ширшина, яке опублікував у Twitter історик Тімоті Снайдер
Фото Олександр Ширшина, яке опублікував у Twitter історик Тімоті Снайдер

На той момент Олександр Ширшин служив у 80-ій десантно-штурмовій бригаді. 24 березня 2023 року Тімоті Снайдер відвідав Львів та прочитав лекцію студентам Українського католицького університету. Також тодішній професор Єльського університету зустрівся з Олександром Ширшиним.

Зустріч Тімоті Снайдера та Олександра Ширшина у Львові
Зустріч Тімоті Снайдера та Олександра Ширшина у Львові

Того ж року Олександр Ширшин перевівся до 47 ОМБр. Він обіймав посаду командира роти, потім заступника командира батальйону, в липні 2024 став командиром батальйону.

Раніше Генштаб розповів, що відбувається на Курському напрямку. 

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Теги: Генштаб звільнення втрати Тімоті Снайдер Курщина

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