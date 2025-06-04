Спецоперації світового рівня. Кримський міст: дубль три

Кримський міст – законна ціль СБУ

Дві спецоперації світового рівень за пару днів. Те, що ще вчора було неймовірним – сьогодні стало реальністю. СБУ Малюка, слідом за «Павутиною», яка пошкодила третину російської стратегічної авіації, втретє вразила Кримський міст. Цього разу під водою.

Кримський міст на сьогодні був спорудою з найбільшою охороною у світі. Не допомогло. Раніше Служба вже двічі вражала Кримський міст у 2022 та 2023 роках. І ось нові вибухи. Як і «Павутина», операція з третього підриву була добре спланована. Підготовка в цьому випадку тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна. Росіяни брешуть, що міст нормальний, але насправді він вже перебуває в аварійному стані.

Вдумайтесь. Підлеглі Малюка вдруге за декілька днів декласували росіян. Служба ще раз продемонструвала – для неї не існує неможливих завдань, навіть на території, яку займає ворог. СБУ втретє пошкодила об’єкт, на охорону якого рф витрачає мільярди доларів.

Кримський міст був законною ціллю СБУ. Росіяни пробували використовувати його, як важливий маршрут для постачання зброї. Однак кожен підрив мосту ускладнював логістику перекидання військової техніки і боєприпасів. Крім того, слід сказати, що раніше СБУ знищила морську логістику ворога. Завдяки своїй унікальній розробці – морським дронам Служби. Залишки Чорноморсько флоту РФ з Криму втекли і бовтаються десь в районі Новоросійську.

Кремлю слід подумати на словами голови СБУ Василя Малюка: «СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється». Очевидно у путіна виділять на охорону незаконної споруди чергові мільярди (що вже непогано, бо ці гроші інакше пішли б на війну). Але росіяни, гадаю, вже змирились з тим, що не зможуть спрогнозувати, що наступного разу задумають у Службі. Тривала підготовка і системна робота помножена на професіоналізм. Ось ті складові, які дозволяють СБУ раз у раз перегравати ворога. Важливий висновок останніх днів: спецоперації світового рівня складності стають для Служби системним явищем. І певен, що так буде тривати і надалі.