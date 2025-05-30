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Голова прикордонної громади на Сумщині: Ситуація реально критична

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Голова прикордонної громади на Сумщині: Ситуація реально критична
Торяник: Дрони – це як мухи, КАБи – по п'ять-шесть-сім, по Біловодах одного дня в одне тільки це село кинули десять
колаж: glavcom.ua

«Діють просто: є населений пункт – роздубасили його, зайшли, потім накривають наступний»

Голова Хотінської громади Микола Торяник розповів, що із 14 населених пунктів Хотінської громади можна з певним ризиком доїхати тільки до двох. Із 12 населених пунктів люди евакуйовані – це вже мертві села. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» ««Будемо виходити – спалимо сільраду». Наступ на Сумщину: що відбувається на прикордонні»

Він пояснив, що Хотінська громада межує з трьома районами Курської області, вона вся розтягнута вдовж кордону і ситуація в регіоні критична.

«Постійні обстріли, КАБи, деякі села вже окуповані – ситуація реально критична як для нашої громади, так і, думаю, для всього прикордоння. Зараз проводимо евакуацію з Писарівки і Хотіні», – зазначив Торяник.

12 населених пунктів розташовані у 5-кілометровій зоні від кордону з РФ. Два села – Писарівка та Хотінь – у 10 км
12 населених пунктів розташовані у 5-кілометровій зоні від кордону з РФ. Два села – Писарівка та Хотінь – у 10 км

Торяник підкреслив, що ситуація значно погіршилася, коли ворог знову повернувся на кордон після того, як їх раніше відігнали під час Курської операції.

«Дрони – це як мухи, КАБи – по п'ять-шесть-сім, по Біловодах одного дня в одне тільки це село кинули десять. «Гради» випускають регулярно, по Кіндратівці три касети «градів» розряджали в день – це майже до 100 снарядів. Міномети не припиняють працювати… Вони використовують все, що є, з усіх видів зброї луплять», – доповнив він.

Голова Хотінської громади каже, що тактика росіян на Сумщині не змінилась, вони діють так само, як і на Донбасі чи Харківщині.

«Думаю, наші військові – це не привід для них, тому що у такому разі це було б більш точково. Діють просто: є населений пункт – роздубасили його, зайшли, потім накривають наступний. Тактика не змінилася – що на Донбасі, що на Харківщині. Зноситься населений пункт – а потім йдуть штурмові дії», – розповів Торяник.

До слова, очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив про загострену ситуацію на Сумщині. 

За його словами, станом на вечір 29 травня оперативна обстановка в регіоні залишається складною, але контрольованою.

Активні бойові дії тривають на окремих ділянках кордону, зокрема, точаться бої поблизу населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад. Противник діє малими групами, намагається проникати в прикордонні села та закріпитися.

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Теги: Сумщина військові кордон ворог наступ Микола Торяник

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