Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Дарницькому районі розгорнуто штаб допомоги постраждалим від нічної ворожої атаки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Дарницькому районі розгорнуто штаб допомоги постраждалим від нічної ворожої атаки
Для тих, то не матимете змоги прийти буде організовано додаткові зустрічі у наступні дні
фото: Oleksandr Kovtunov/ Facebook

Внаслідок ворожої нічної атаки у Дарницькому район зафіксовано пошкодження житлової забудови

У Дарницькому районі Києва запрацював штаб допомоги мешканцям, які постраждали від нічної ворожої атаки 10 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення пресслужби Дарницької районної державної адміністрації (РДА).

Як повідомляється, внаслідок ворожої нічної атаки у Дарницькому район зафіксовано пошкодження житлової забудови. На місці працюють фахівці. 

Згідно з повідомленням, розгорнуто Штаб допомоги за адресою: вул. Поліська, 6.

Там постраждалі від ворожої атаки зможуть отримати:

  • консультації фахівців;
  • роз’яснення щодо оформлення допомоги;
  • психологічну та юридичну підтримку;
  • інформацію про подальші дії.

Зазначається, для тих, то не матимете змоги прийти буде організовано додаткові зустрічі у наступні дні.

У Дарницькій РДА нагадали, що постраждалі мешканці можуть отримати передбачену допомогу від держави та міста:

Програма «Турбота» – матеріальна допомога від міста (10 000 грн)

Куди звертатися: Управління соціальної та ветеранської політики — Харківське шосе, 176-Г

Необхідні документи:

  • паспорт та ІПН власника;
  • документ про право власності;
  • акт обстеження (видає керуюча компанія після огляду квартири);
  • довідка з банківськими реквізитами

Програма «єВідновлення» через застосунок «Дія»

  • Усі, чиє житло постраждало, мають подати повідомлення через «Дію».

Якщо житло не внесене до Державного реєстру речових прав, зверніться до ЦНАПу або нотаріуса для внесення даних.

Допомога для тих, чиє житло визнано непридатним

  • Одноразова виплата: 40 000 грн на оренду тимчасового житла
  • Щомісячна допомога: 20 000 грн — до моменту відновлення житла (макс. 1 рік)

Нагадаємо, у ніч на 10 червня ворог атакував Київ ударними дронами. Тривога тривала п'ять годин, російські терористи били по цивільній інфраструктурі, 

Як відомо, у декількох районах міста зайнялись пожежі внаслідок атаки. Під ударом опинились: Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони.

До слова, на Київщині пошкодження зафіксовані у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки, загорілись автомобілі.

Читайте також:

Теги: документи житло ворог тривога застосунок Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У приміщенні почалася пожежа, яку намагалися ліквідувати кілька годин
У Шевченківському районі столиці пошкоджено колишнє посольство однієї з країн ЄС (фото, відео)
Сьогодні, 07:41
У Києві та області оголошено І рівень небезпечності – жовтий
Негода у Києві та області: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
3 червня, 08:56
Торяник: Дрони – це як мухи, КАБи – по п'ять-шесть-сім, по Біловодах одного дня в одне тільки це село кинули десять
Голова прикордонної громади на Сумщині: Ситуація реально критична
30 травня, 00:13
Правоохоронці затримали двох нетверезих чоловіків, які били кулаками по табличках Героїв Небесної Сотні
На Майдані Незалежності за день затримано трьох людей за хуліганство біля Алеї Героїв
29 травня, 08:23
Дрони атакують місто
У Сумах прогриміли вибухи
27 травня, 01:07
Перша черешня вже на прилавках супермаркетів
Черешня за тисячу. Столичний супермаркет шокує цінами на фрукти
20 травня, 17:07
Марина Хонда під час панельної дискусії на тему «Кризові стани. Шляхи подолання»
Київ виділятиме захисникам з інвалідністю пів мільйона під переобладнання житла
16 травня, 14:05
Власники квартир у Києві отримали в травні донарахування за опалення... за останні два роки
Власники квартир у Києві отримали в травні донарахування за опалення... за останні два роки
15 травня, 16:03
Будинок хіміко-технічної лабораторії занесений до Переліку об’єктів культурної спадщини міста Києва як пам’ятка історії, архітектури та містобудування місцевого значення
Прокуратура вимагає захисту для історичної будівлі на Солом'янці через суд
12 травня, 16:59

Новини

Бориспіль скасував усі масові заходи на невизначений термін: у чому причина
Бориспіль скасував усі масові заходи на невизначений термін: у чому причина
У Дарницькому районі розгорнуто штаб допомоги постраждалим від нічної ворожої атаки
У Дарницькому районі розгорнуто штаб допомоги постраждалим від нічної ворожої атаки
Київрада переглядає бюджет столиці (трансляція)
Київрада переглядає бюджет столиці (трансляція)
Російські окупанти пошкодили Софійський собор та Одеську кіностудію (фото)
Російські окупанти пошкодили Софійський собор та Одеську кіностудію (фото)
Кличко визначився з кандидатурою секретаря Київради
Кличко визначився з кандидатурою секретаря Київради
У Борисполі вирувала пожежа: через атаку РФ постраждав промисловий об’єкт
У Борисполі вирувала пожежа: через атаку РФ постраждав промисловий об’єкт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
241K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 червня 2025
58K
Удари по містах України «Орєшніком»: переговірник Путіна озвучив вимоги росіян
30K
У Європі назріває конфлікт через біженців з України
16K
У Борисполі зайнялась масштабна пожежа внаслідок атаки
13K
Супутникові знімки Канади викликали ажіотаж у користувачів соцмереж

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
Сьогодні, 08:22
У Києві повітряна тривога тривала п'ять годин
Сьогодні, 05:10
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua