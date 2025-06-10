У Дарницькому районі розгорнуто штаб допомоги постраждалим від нічної ворожої атаки

Для тих, то не матимете змоги прийти буде організовано додаткові зустрічі у наступні дні

Внаслідок ворожої нічної атаки у Дарницькому район зафіксовано пошкодження житлової забудови

У Дарницькому районі Києва запрацював штаб допомоги мешканцям, які постраждали від нічної ворожої атаки 10 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення пресслужби Дарницької районної державної адміністрації (РДА).

Як повідомляється, внаслідок ворожої нічної атаки у Дарницькому район зафіксовано пошкодження житлової забудови. На місці працюють фахівці.

Згідно з повідомленням, розгорнуто Штаб допомоги за адресою: вул. Поліська, 6.

Там постраждалі від ворожої атаки зможуть отримати:

консультації фахівців;

роз’яснення щодо оформлення допомоги;

психологічну та юридичну підтримку;

інформацію про подальші дії.

Зазначається, для тих, то не матимете змоги прийти буде організовано додаткові зустрічі у наступні дні.

У Дарницькій РДА нагадали, що постраждалі мешканці можуть отримати передбачену допомогу від держави та міста:

Програма «Турбота» – матеріальна допомога від міста (10 000 грн)

Куди звертатися: Управління соціальної та ветеранської політики — Харківське шосе, 176-Г

Необхідні документи:

паспорт та ІПН власника;

документ про право власності;

акт обстеження (видає керуюча компанія після огляду квартири);

довідка з банківськими реквізитами

Програма «єВідновлення» через застосунок «Дія»

Усі, чиє житло постраждало, мають подати повідомлення через «Дію».

Якщо житло не внесене до Державного реєстру речових прав, зверніться до ЦНАПу або нотаріуса для внесення даних.

Допомога для тих, чиє житло визнано непридатним

Одноразова виплата: 40 000 грн на оренду тимчасового житла

Щомісячна допомога: 20 000 грн — до моменту відновлення житла (макс. 1 рік)

Нагадаємо, у ніч на 10 червня ворог атакував Київ ударними дронами. Тривога тривала п'ять годин, російські терористи били по цивільній інфраструктурі,

Як відомо, у декількох районах міста зайнялись пожежі внаслідок атаки. Під ударом опинились: Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони.

До слова, на Київщині пошкодження зафіксовані у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки, загорілись автомобілі.