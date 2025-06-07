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Генштаб ЗСУ показав зворушливі фото військових з тваринами

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Генштаб ЗСУ показав зворушливі фото військових з тваринами
Генштаб ЗСУ: Велич і моральний прогрес нації можна виміряти тим, як в цій нації ставляться до тварин
колаж: glavcom.ua

Зворушливі моменти з фронту: Генштаб ЗСУ опублікував милі фотографії військових з тваринами

У буремні часи війни, коли щодня приходять звістки про запеклі бої та втрати, кожен промінь світла і тепла є особливо цінним. Саме такими стали фотографії, опубліковані Генеральним штабом Збройних Сил України, на яких українські військові зображені разом зі своїми чотирилапими друзями – котами та собаками. Зворушливі знімки вже розлетілися мережею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

«Велич і моральний прогрес нації можна виміряти тим, як в цій нації ставляться до тварин», – підкреслили в Гештабі, цитуючи Махатма Ганді.

Генштаб ЗСУ показав зворушливі фото військових з тваринами фото 1
фото: Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ показав зворушливі фото військових з тваринами фото 2
фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові у соцмережах часто діляться подібними фотографіями, показуючи нерозривний зв'язок між захисниками та тваринами, які стали для них справжніми талісманами, джерелом розради та моральної підтримки. Ці маленькі пухнасті «бійці» не лише скрашують суворі будні на передовій, а й допомагають долати стрес, даруючи відчуття дому та безумовної любові.

Генштаб ЗСУ показав зворушливі фото військових з тваринами фото 3
фото: Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ показав зворушливі фото військових з тваринами фото 4
фото: Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ показав зворушливі фото військових з тваринами фото 5
фото: Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ показав зворушливі фото військових з тваринами фото 6
фото: Генштаб ЗСУ

Ці милі світлини є черговим нагадуванням про те, що навіть у найскладніших умовах людяність та взаємопідтримка залишаються силою, здатною надихати та дарувати надію.

Нагадаємо, величезний лось, що випадково потрапив на Оболонський район з лісу 2 червня, досить довго бігав містом та шукав порятунку, лякаючи перехожих  Про це повідомляє Главком із посиланням на Київ24. 

Втім, тварину так і не встигли зупинити й приспати, аби вивезти назад до дикої природи. Лось, травмований від зіткнення з автівкою, помер до приїзду зооволонтерів. Про це повідомила Наталія Попова, голова Центру порятунку диких тварин. За її словами, лось міг би ще довго кружляти київськими вулицями, якби не прикра випадковість – він потрапив під автівку.

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Теги: тварини військові Генштаб

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Генштаб ЗСУ показав зворушливі фото військових з тваринами
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