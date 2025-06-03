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Спецоперація «Павутина»: скільки літаків втратила РФ? Генштаб оновив дані

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Спецоперація «Павутина»: скільки літаків втратила РФ? Генштаб оновив дані
1 червня СБУ провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії
фото: скриншот з відео

Оновлена статистика щодо уражень ворожої авіації на військових аеродромах РФ в результаті спецоперації «Павутина»

41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден втратила РФ в результаті спецоперації СБУ «Павутина» 1 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

«Оновлена статистика щодо уражень ворожої авіації на військових аеродромах РФ в результаті спецоперації Служби безпеки України 01.06.2025 року. Після опрацювання додаткової інформації з різних джерел та її верифікації, що потребувало певного часу, повідомляємо, що загальні втрати окупантів склали 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк.

Як відомо, Служба безпеки України оприлюднила нові дані щодо масштабів своєї успішної спецоперації «Павутина», яка призвела до значного ураження стратегічної авіації Російської Федерації. За інформацією СБУ, орієнтовна вартість уражених літаків становить близько $7 млрд. Зокрема, супутниковий знімок підтвердив знищення щонайменше одного літака А-50 на аеродромі «Іваново».

Внаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. Операція Служби безпеки України «Павутина» викликала серйозне занепокоєння в Кремлі, оголивши вразливість стратегічної авіації Росії, зокрема літаків, які входять до її «ядерного» повітряного флоту.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони США Піт Гегсет отримував регулярні оновлення щодо спецоперації з ураження літаків російської авіації під назвою «Павутина», яку реалізувала Служба безпеки України. 

До слова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що спецоперація СБУ «Павутина» була необхідною відповіддю на постійні атаки Росії по цивільній інфраструктурі та мирному населенню.

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Теги: росія війна Генштаб літак

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