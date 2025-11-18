Лінія фронту станом на 18 листопада 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 62 керовані авіабомби. Крім цього, залучили до ударів 2440 дронів-камікадзе та здійснили 2999 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

18 листопада станом на 22:00 відбулося 150 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 68 окупантів, із них 45 – безповоротно. Також українські воїни знешкодили 15 безпілотних літальних апаратів, два мотоцикли; уражено 12 укриттів для особового складу противника та два мотоцикли.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав одного авіаудару, скинувши чотири керовані авіабомби, а також здійснив 145 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Кам’янки та у бік населеного пункту Колодязне. Один бій досі триває.

На Куп’янському напрямку агресор

Чотири рази проводив наступальні дії в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Куп’янськ.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники сім разів атакували позиції Сил оборони в напрямку населених пунктів Коровин Яр, Ставки, Дробишеве, Лиман та в напрямку Олександрівки. Три боєзіткнення досі тривають.

На Слов'янському напрямку

Сім ворожих штурмів відбили українські захисники на – окупанти намагалися просуватися у районах Серебрянки, Ямполя та в напрямках Сіверська й Званівки.

На Краматорському напрямку

Противник двічі намагався прорвати оборону наших захисників в напрямку Бондарного та в напрямку Віролюбівки, отримав відсіч.

На Костянтинівському напрямку

19 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Щербинівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки, Степанівки й Софіївки. Один бій досі триває.

На Покровському напрямку

Від початку доби окупанти 47 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Звірове, Новоекономічне, Новопавлівка, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. У чотирьох локаціях бої не вщухають дотепер.

На Олександрівському напрямку

Окупанти 18 разів намагалися прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Привільне, Рівнопілля, Рибне, Павлівка, Красногірське. Авіаударів зазнали Коломійці та Покровське.

На Гуляйпільському напрямку

Порог 17 разів атакував позиції наших оборонців в районах Добропілля, Зеленого Гаю, Затишшя, Веселого. Два боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському напрямку

Противник один раз атакував позиції наших захисників в районі Приморського. Під авіаударом некерованих авіаційних ракет опинилися Залізничне та Новоандріївка.

Нагадаємо, триває 1364-й день повномасштабної війни в Україні.