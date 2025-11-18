Лінія фронту станом на 18 листопада 2025. Зведення Генштабу
Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку
З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 62 керовані авіабомби. Крім цього, залучили до ударів 2440 дронів-камікадзе та здійснили 2999 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
18 листопада станом на 22:00 відбулося 150 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 68 окупантів, із них 45 – безповоротно. Також українські воїни знешкодили 15 безпілотних літальних апаратів, два мотоцикли; уражено 12 укриттів для особового складу противника та два мотоцикли.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках
З початку доби українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав одного авіаудару, скинувши чотири керовані авіабомби, а також здійснив 145 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких один – із реактивної системи залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку
Противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Кам’янки та у бік населеного пункту Колодязне. Один бій досі триває.
На Куп’янському напрямку агресор
Чотири рази проводив наступальні дії в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Куп’янськ.
На Лиманському напрямку
Російські загарбники сім разів атакували позиції Сил оборони в напрямку населених пунктів Коровин Яр, Ставки, Дробишеве, Лиман та в напрямку Олександрівки. Три боєзіткнення досі тривають.
На Слов'янському напрямку
Сім ворожих штурмів відбили українські захисники на – окупанти намагалися просуватися у районах Серебрянки, Ямполя та в напрямках Сіверська й Званівки.
На Краматорському напрямку
Противник двічі намагався прорвати оборону наших захисників в напрямку Бондарного та в напрямку Віролюбівки, отримав відсіч.
На Костянтинівському напрямку
19 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Щербинівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки, Степанівки й Софіївки. Один бій досі триває.
На Покровському напрямку
Від початку доби окупанти 47 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Звірове, Новоекономічне, Новопавлівка, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. У чотирьох локаціях бої не вщухають дотепер.
На Олександрівському напрямку
Окупанти 18 разів намагалися прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Привільне, Рівнопілля, Рибне, Павлівка, Красногірське. Авіаударів зазнали Коломійці та Покровське.
На Гуляйпільському напрямку
Порог 17 разів атакував позиції наших оборонців в районах Добропілля, Зеленого Гаю, Затишшя, Веселого. Два боєзіткнення досі тривають.
На Оріхівському напрямку
Противник один раз атакував позиції наших захисників в районі Приморського. Під авіаударом некерованих авіаційних ракет опинилися Залізничне та Новоандріївка.
Нагадаємо, триває 1364-й день повномасштабної війни в Україні.
