Атака на Україну, візит президентки Бундестагу. Головне за 11 березня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Атака на Україну, візит президентки Бундестагу. Головне за 11 березня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 11 березня 2026 року

Угорці здійснили візит до України для інспекції «Дружби». Російська терористична армія атакувала Україну. Зокрема, до Києва прибула президентка Бундестагу.

«Главком» склав добірку головних подій 11 березня:

РФ атакувала житлову забудову Запоріжжя

Сьогодні, 11 березня, російська терористична армія атакувала Запоріжжя керованими авіабомбами. Є влучання у житлову забудову. Одинадцять людей звернулися за медичною допомогою після ворожого удару.

Щонайменше п'ять ударів керованими авіабомбами завдали окупанти по Запоріжжю
Щонайменше п'ять ударів керованими авіабомбами завдали окупанти по Запоріжжю
фото: Запорізька ОВА

У Херсоні РФ дроном атакувала маршрутку

У Херсоні звичайний рейс маршрутки перетворився на криваву пастку. Ворожий безпілотник скинув боєприпас просто в той момент, коли в салоні перебували мирні мешканці. 

Окупанти вдарили по підприємству в Харкові

Вранці 11 березня росіяни атакували Шевченківський район Харкова безпілотником. Унаслідок удару відомо про загиблих та постраждалих. За інформацією міського голови, влучання сталося у цивільне підприємство. Після удару на місці виникла пожежа.

Візит угорців до України для інспекції «Дружби»

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що громадяни Угорщини, які прибули до України нібито для переговорів щодо нафтопроводу «Дружба», не мають статусу офіційної делегації та не запланували жодних офіційних зустрічей.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що йому невідомо, що саме в Україні роблять угорці, які приїхали нібито для переговорів щодо відновлення роботи нафтопроводу «Дружба».

До Києва прибула президентка Бундестагу

Уперше після обрання на посаду до Києва прибула президентка німецького Бундестагу Юлія Кльокнер. Вона під час виступу у Верховній Раді повідомила, що Берлін виділить Україні додаткові €200 млн на розвідувальні дрони та посилення цивільного захисту.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Ми вдячні також і за енергетичну підтримку впродовж цієї довгої, складної зими із сотнями викликів у ці місяці. І ми вдячні, що ми були не наодинці, свій внесок зробила й Німеччина. Вдячні від усіх наших українців. І скажу відверто, розслаблятися – немає в нас просто часу на це. І ми вже підготували плани енергетичної стійкості на наступний рік», – зазначив президент.

Убивство Парубія: розслідування у справі завершено

Завершено розслідування вбивства народного депутата України та колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. До суду скеровано обвинувальний акт проти 53-річного підозрюваного.

