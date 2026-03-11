Окупанти знищили райвідділок поліції у Шостці: поранено понад 20 працівників

Будівлю райуправління поліції в Шостці знищено

Сьогодні, 11 березня, російська терористична армія завдала удару дронами по райвідділку поліції в Шостці Сумської області. Унаслідок чого постраждали поліцейські. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на зустрічі з журналістами, передає «Главком».

За даними міністра, внаслідок російського удару будівлю райуправління поліції в Шостці було знищено. Понад 22 співробітників поранено.

Нагадаємо, два дні поспіль російська терористична армія атакує нафтотранспортну інфраструктуру «Нафтогазу» на півдні України. Сьогодні було пошкоджено одну з перекачувальних станцій.

Також 11 березня російська терористична армія атакувала Запоріжжя керованими авіабомбами. Є влучання у житлову забудову. Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки збільшилася до дев'яти осіб.

Зокрема, вранці 11 березня росіяни атакували Шевченківський район Харкова безпілотником. Унаслідок удару відомо про загиблих та постраждалих.

Під російський удар потрапив харківський м’ясокомбінат. «Це підприємство харчової промисловості, м’ясокомбінат, умовно кажучи, по-простому. І ще раз повторюю, жодного відношення до військової інфраструктури це підприємство не має. Ще раз повторюю, це терор нашого бізнесу посеред дня, фактично, коли люди прийшли на роботу», – цитують журналісти Синєгубова.