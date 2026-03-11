Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти знищили райвідділок поліції у Шостці: поранено понад 20 працівників

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти знищили райвідділок поліції у Шостці: поранено понад 20 працівників
Понад 22 поліцейських було поранено
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Будівлю райуправління поліції в Шостці знищено

Сьогодні, 11 березня, російська терористична армія завдала удару дронами по райвідділку поліції в Шостці Сумської області. Унаслідок чого постраждали поліцейські. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на зустрічі з журналістами, передає «Главком».

За даними міністра, внаслідок російського удару будівлю райуправління поліції в Шостці було знищено. Понад 22 співробітників поранено.

Нагадаємо, два дні поспіль російська терористична армія атакує нафтотранспортну інфраструктуру «Нафтогазу» на півдні України. Сьогодні було пошкоджено одну з перекачувальних станцій.

Також 11 березня російська терористична армія атакувала Запоріжжя керованими авіабомбами. Є влучання у житлову забудову. Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки збільшилася до дев'яти осіб. 

Зокрема, вранці 11 березня росіяни атакували Шевченківський район Харкова безпілотником. Унаслідок удару відомо про загиблих та постраждалих.

Під російський удар потрапив харківський м’ясокомбінат. «Це підприємство харчової промисловості, м’ясокомбінат, умовно кажучи, по-простому. І ще раз повторюю, жодного відношення до військової інфраструктури це підприємство не має. Ще раз повторюю, це терор нашого бізнесу посеред дня, фактично, коли люди прийшли на роботу», – цитують журналісти Синєгубова.

Читайте також:

Теги: Сумщина війна Національна поліція України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Алгоритми здатні за лічені хвилини виявляти аномалії, техніку або приховані позиції противника
Пентагон до війни проти Ірану залучив штучний інтелект
5 березня, 15:00
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін не зміг на полі бою нічого зробити
Зеленський закликав не довіряти словам Путіна про кінець війни
5 березня, 11:43
США розпочали війну з Іраном без повної підготовки
США визначили дедлайн завершення війни з Іраном
5 березня, 09:46
Президент заявив, що Україна готова направити фахівців до країн Перської затоки
Україна готова допомогти стабілізувати ситуацію на Близькому Сході – Зеленський
4 березня, 20:29
Алі Хаменеї
Ким був Алі Хаменеї, лідер Ірану
2 березня, 15:15
Лібанова переконана, що сьогодні ринок праці тримається на людях старшого віку
Український ринок праці. Експертка назвала найбільш привабливу категорію працівників
27 лютого, 10:36
У 2025 році РФ змогла захопити менш як 1% території України, попри інтенсивні бойові дії
Наступ росіян на фронті уповільнився. Аналітики повідомили причини
26 лютого, 05:23
Виразна перспектива вступу України до ЄС може стимулювати українців погодитися на важкі територіальні компроміси
Референдум про мир. Соціологи вирахували, які умови задовільнять українців
20 лютого, 08:12
Будріс вважає, що Європа повинна захопити свою владу як світовий економічний важковаговик
«Пора показати силу». Литва закликає Європу до рішучих дій
13 лютого, 11:39

Події в Україні

Звільнення військовополонених. Буданов підбив підсумки чотирьох років роботи Координаційного штабу
Звільнення військовополонених. Буданов підбив підсумки чотирьох років роботи Координаційного штабу
Окупанти знищили райвідділок поліції у Шостці: поранено понад 20 працівників
Окупанти знищили райвідділок поліції у Шостці: поранено понад 20 працівників
РФ атакувала житлову забудову Запоріжжя: є поранені (оновлено)
РФ атакувала житлову забудову Запоріжжя: є поранені (оновлено)
Асоціація прифронтових міст та громад закликає запровадити «єдиний маршрут підтримки» ВПО похилого віку
Асоціація прифронтових міст та громад закликає запровадити «єдиний маршрут підтримки» ВПО похилого віку
Окупанти пошкодили нафтотранспортну інфраструктуру на півдні України
Окупанти пошкодили нафтотранспортну інфраструктуру на півдні України
Уражено низку об’єктів російської армії: деталі від Генштабу
Уражено низку об’єктів російської армії: деталі від Генштабу

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Сьогодні, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua