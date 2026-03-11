Лінія фронту станом на 11 березня 2026. Зведення Генштабу

11 березня на фронті відбулося 113 бойових зіткнення

Противник завдав 68 авіаційних ударів – скинув 194 керовані авіабомби. Крім того, застосував 5711 дронів-камікадзе та здійснив 29361 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.

11 березня на фронті відбулося 113 бойових зіткненя. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Сили оборони відбили один ворожий штурм, крім цього противник завдав чотирьох авіаційних ударів, скинув десять керованих бомб, здійснив 103 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням РСЗВ.

Противник один раз штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Приліпка.

На Куп'янському напрямку

Ворог три рази атакував у бік населених пунктів Новоплатонівка й Подоли.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили шість атак окупантів поблизу Дробишевого та Чернещини.

На Слов'янському напрямку

Противник п’ять разів намагався просунутися вперед у бік Рай–Олександрівки та Дронівки.

На Краматорському напрямку

Наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 21 раз штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Берестка та Софіївки. Триває бій.

На Покровському напрямку

Сили оборони з початку доби відбили 20 штурмових дій ворога на Покровському напрямку у районах населених пунктів Білицьке, Никифорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Новоплатонівка.

На Олександрівському напрямку

Окупанти тричі намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах Тернового, Злагоди та Добропілля. Крім того, Великомихайлівка, Коломійці та Писанці зазнали авіаударів.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 19 атак окупантів у районах Гуляйполя, Новоукраїнки, Залізничного, Цвіткового, Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Широкого, Чарівного та Долинки. Шість боєзіткнень тривають.

На Оріхівському напрямку

Ворог атак не проводив.

На Придніпровському напрямку

Відбулося одне боєзіткнення. Авіаудару зазнав населений пункт Малокатеринівка.

Нагадаємо, триває 1477-й день повномасштабної війни в Україні.