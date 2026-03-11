Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 11 березня 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ситуація на фронті 11 березня
фото: Генштаб ЗСУ

11 березня на фронті відбулося 113 бойових зіткнення

Противник завдав 68 авіаційних ударів – скинув 194 керовані авіабомби. Крім того, застосував 5711 дронів-камікадзе та здійснив 29361 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

11 березня на фронті відбулося 113 бойових зіткненя. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Сили оборони відбили один ворожий штурм, крім цього противник завдав чотирьох авіаційних ударів, скинув десять керованих бомб, здійснив 103 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням РСЗВ.

Лінія фронту станом на 11 березня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник один раз штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Приліпка.

Лінія фронту станом на 11 березня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Ворог три рази атакував у бік населених пунктів Новоплатонівка й Подоли.

Лінія фронту станом на 11 березня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили шість атак окупантів поблизу Дробишевого та Чернещини.

Лінія фронту станом на 11 березня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Противник п’ять разів намагався просунутися вперед у бік Рай–Олександрівки та Дронівки.

Лінія фронту станом на 11 березня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Наступальних дій ворога не зафіксовано.

Лінія фронту станом на 11 березня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 21 раз штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Берестка та Софіївки. Триває бій.

Лінія фронту станом на 11 березня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Сили оборони з початку доби відбили 20 штурмових дій ворога на Покровському напрямку у районах населених пунктів Білицьке, Никифорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Новоплатонівка.

Лінія фронту станом на 11 березня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Окупанти тричі намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах Тернового, Злагоди та Добропілля. Крім того, Великомихайлівка, Коломійці та Писанці зазнали авіаударів.

Лінія фронту станом на 11 березня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 19 атак окупантів у районах Гуляйполя, Новоукраїнки, Залізничного, Цвіткового, Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Широкого, Чарівного та Долинки. Шість боєзіткнень тривають.

Лінія фронту станом на 11 березня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог атак не проводив.

Лінія фронту станом на 11 березня 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Відбулося одне боєзіткнення. Авіаудару зазнав населений пункт Малокатеринівка.

Лінія фронту станом на 11 березня 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1477-й день повномасштабної війни в Україні.

