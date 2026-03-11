Звільнення військовополонених. Буданов підбив підсумки чотирьох років роботи Координаційного штабу

За чотири роки Координаційний штаб провів понад 70 обмінів полоненими

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов у річницю створення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими заявив, що робота над поверненням з російського полону українських громадян продовжується і наше спільне завдання залишається незмінним.

«Сьогодні ми продовжуємо роботу над поверненням з полону українських громадян. Наше спільне завдання залишається незмінним: повернути додому всіх», — написав Буданов у Facebook.

Буданов зазначив, що рівно чотири роки тому, у надскладний для країни час, був створений Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Але сьогодні ми впевнено кажемо: нам це вдалося. За чотири роки Координаційний штаб провів понад 70 обмінів полоненими. З російської неволі визволено більше ніж 8 тисяч громадян – як військових, так і цивільних», – додає очільник ОП.

Також Буданов подякував всій команді КШ за важливу роботу, а родинам полонених – за витримку та незламність.

«Понад три роки я мав честь очолювати Координаційний штаб. Щиро дякую всій команді штабу й кожному, хто причетний до великої справи визволення наших громадян. Особлива подяка – родинам полонених. Ваше терпіння, витримка та незламна віра надихають і дуже допомагають», – підсумував Буданов.

Нагадаємо, 5 березня, Україна і Росія провели обмін військовополоненими у форматі 200 на 200. Додому повернулися 200 українців, таку ж кількість російських військових передали російській стороні.