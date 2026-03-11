Головна Країна Події в Україні
Звільнення військовополонених. Буданов підбив підсумки чотирьох років роботи Координаційного штабу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
За чотири роки Координаційний штаб провів понад 70 обмінів полоненими

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов у річницю створення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими заявив, що робота над поверненням з російського полону українських громадян продовжується і наше спільне завдання залишається незмінним.

«Сьогодні ми продовжуємо роботу над поверненням з полону українських громадян. Наше спільне завдання залишається незмінним: повернути додому всіх», — написав Буданов у Facebook.

Буданов зазначив, що рівно чотири роки тому, у надскладний для країни час, був створений Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Але сьогодні ми впевнено кажемо: нам це вдалося. За чотири роки Координаційний штаб провів понад 70 обмінів полоненими. З російської неволі визволено більше ніж 8 тисяч громадян – як військових, так і цивільних», – додає очільник ОП.

Також Буданов подякував всій команді КШ за важливу роботу, а родинам полонених – за витримку та незламність.

«Понад три роки я мав честь очолювати Координаційний штаб. Щиро дякую всій команді штабу й кожному, хто причетний до великої справи визволення наших громадян. Особлива подяка – родинам полонених. Ваше терпіння, витримка та незламна віра надихають і дуже допомагають», – підсумував Буданов.

Нагадаємо, 5 березня, Україна і Росія провели обмін військовополоненими у форматі 200 на 200. Додому повернулися 200 українців, таку ж кількість російських військових передали російській стороні.

Теги: війна обмін полоненими Кирило Буданов

