«Буде гаряче». Тимошенко скликає журналістів на бій з суддею

Лідерка «Батьківщини» анонсувала засідання Вищого антикорупційного суду, де планує вимагати відводу судді

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що її команда подала заяву про відвід судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Дубаса та анонсувала нове засідання, на яке закликала прийти журналістів. Про це повідомляє «Главком»

фото: Юлія Тимошенко/Facebook

За словами Тимошенко, її захист подав заяву про відвід судді, оскільки вважає його упередженим та таким, що допускає порушення закону. «Сьогодні ми подали заяву про відвід судді Дубаса, упередженість і невігластво якого бачила вся країна», – заявила вона.

Політикиня також стверджує, що розгляд заяви про відвід проводив сам суддя, щодо якого її подали. «Але цю заяву про відвід судді Дубаса приймав суддя Дубас», – написала Тимошенко.

За її словами, під час засідання не дозволили провести пряму трансляцію та не дали можливості виступити ні їй, ні її адвокату. Тимошенко анонсувала нову спробу домогтися відводу судді на наступному засіданні.

«Завтра ми зробимо ще одну спробу публічно, з прямою трансляцією, відновити справедливість та видалити суддю Дубаса з нашого судового процесу», – зазначила вона.

Політикиня також звернулася до журналістів із закликом прийти на засідання. «Окреме запрошення для журналістів. Буде гаряче», – написала Тимошенко. Засідання має відбутися о 14:30 у п’ятій залі Вищого антикорупційного суду на вулиці Хрещатик, 42а в Києві.

Увечері 13 січня працівники антикорупційних органів прийшли з обшуком в офіс «Батьківщини» та вилучили у лідерки партії Юлії Тимошенко $40 тиc. За версією слідства, Тимошенко начебто намагалася підкупити трьох народних депутатів з іншої фракції, аби ті виконували її вказівки щодо тих чи інших голосувань.

14 січня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Тимошенко про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Також антикорупційні органи опублікували запис розмови Тимошенко з депутатом, якому вона запропонувала хабар.

Лідерка «Батьківщини» категорично відкинула звинувачення та назвала ситуацію політичним переслідуванням. За її словами, вилучені $40 тиc. були її особистими заощадженнями. Вона також пов’язала події з можливим наближенням виборчої кампанії.

За словами Тимошенко, її співрозмовником на оприлюдненому аудіозаписі був нардеп від «Слуги народу» Ігор Копитін, стосовно якого є кримінальна справа в НАБУ. Вона стверджувала, що Копитін сам запропонував їй співпрацю, бо виступає проти політики своєї фракції та президента.

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33,3 млн грн. Також на неї було покладено обов’язки здати закордонний паспорт, не залишати межі Київської області без дозволу слідства та утримуватися від спілкування з визначеними народними депутатами.

23 січня за лідерку «Батьківщини» внесли повну суму застави. 26 січня суд відхилив апеляцію Юлії Тимошенко щодо скасування застави, але дозволив їй контактувати з народними депутатами та вільно пересуватися Україною.

16 лютого 2026 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення скасувати постанову слідчого судді про арешт частини майна подружжя Тимошенко.

26 лютого НАБУ повернуло Тимошенко кошти, вилучені під час обшуку, за рішенням Апеляційної палати ВАКС. Захист лідерки «Батьківщини» назвав це «черговим кроком до відновлення справедливості».