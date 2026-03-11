Окупанти вдарили по Чугуєву: є загиблий та поранені

Екстрені служби працюють на місці удару

Увечері, 11 березня, російські терористи завдали удару безпілотниками по Харківщині. Під удар потрапило місто Чугуїв. Російський безпілотник атакував приватний сектор міста. Про це повідомляє міська голова Чугуєва Галина Мінаєва та ДСНС, пише «Главком».

Внаслідок удару загинув чоловік 54-річний чоловік, ще дві жінки отримали поранення.

За попередніми даними, під час атаки було повністю зруйновано один житловий будинок, ще близько восьми зазнали пошкоджень. На місці виникла пожежа площею приблизно 50 квадратних метрів.

фото: ДСНС

Наразі пожежу локалізують. Комунальні служби працюють на місці події. Вони закривають пошкоджені будинки та допомагають мешканцям.

фото: ДСНС

Інформація про можливих інших постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 8 березня російські окупаційні війська вчинили черговий воєнний злочин, здійснивши цілеспрямовану атаку на рятувальників ДСНС у Чугуївському районі Харківської області.