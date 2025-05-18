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Втрати ворога станом на 18 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Втрати ворога станом на 18 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10832 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1130 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 18 травня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 18 травня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 18 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 973730 (+1130) осіб;
  • танків – 10832 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 22557 (+4) од,
  • артилерійських систем – 27980 (+38) од;
  • РСЗВ – 1387 (+1) од;
  • засоби ППО  – 1167 (+0) од;
  • літаків – 372 (+0) од;
  • гелікоптерів – 336 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 362385 (+107);
  • крилаті ракети – 3197 (+0);
  • кораблі /катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 48900 (+91) од;
  • спеціальна техніка – 3892 (+0).
Втрати ворога станом на 18 травня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 18 травня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – сім суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – вісім суден, із них шість рухались із протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 18 травня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 2

Нагадаємо, триває 1180-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: втрати ворог Генштаб

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