Лінія фронту станом на 13 травня. Зведення Генштабу

В Україні триває 1074-й день війни

Противник завдав 60 авіаційних ударів, застосувавши 101 керовану бомбу. Окрім того, загарбники залучили для ударів 1052 дрони-камікадзе та здійснили 3580 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

13 травня станом на 22:00 відбулося 125 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог один раз намагався просунутися до позицій наших захисників у районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку

Двічі ворог намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку, поблизу Піщаного та Загризового.

На Лиманському напрямку

Українські захисники відбили 17 російських атак у районах Новомихайлівки, Новосергіївки, Колодязів, Григорівки та в бік Рідкодуба, Липового, Зеленої Долини, Ольгівки. Ще сім атак тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку

Українські воїни відбили три ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки.

На Краматорському напрямку

Відбулося вісім ворожих атак у районах Часового Яру та в бік Білої Гори. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

На Торецькому напрямку

Наші військові відбили шість ворожих атак у районах Торецька та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 42 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолексіївка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Андріївка та в напрямку населених пунктів Стара Миколаївка, Муравка, Олексіївка, Нова Полтавка, Яблунівка, Миролюбівка, Зоря, Промінь. Стримуючи ворожий натиск, відбито 40 атак, два боєзіткнення тривають дотепер. Авіація агресора завдала ударів КАБами по Полтавці та Русиному Яру.

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці відбили 20 ворожих атак поблизу Костянтинополя, Скудного, Рівнополя, Привільного, Вільного Поля, Шевченка, Багатиря, Новополя, Одрадного та в бік Зеленого Поля. Дотепер триває п’ять боєзіткнень. Населені пункти Новодарівка та Темирівка зазнали авіаційних ударів керованими бомбами.

На Гуляйпільскому напрямку

Авіаційних ударів зазнали Високе, Малинівка та Гуляйполе.

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де наші війська за сьогодні відбили вісім атак противника. Російські загарбники завдали 17 авіаударів, застосувавши 33 керовані авіабомби, та здійснили 241 артилерійський обстріл, зокрема, десять із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, триває 1175-й день повномасштабної війни в Україні.