РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня

У Лондоні пройшла зустріч із радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць коаліції охочих

Російські загарбники вдарили дроном-камікадзе по місту Марганець на Дніпропетровщині: дев'ятеро загиблих та 32 постраждалих

Очільники МЗС відклали зустріч у Лондоні – Sky News. На Дніпропетровщині окупанти вдарили дроном по автобусу: десятки загиблих і поранених. ДБР провело обшуки в ексзаступниці міністра економіки. Генштаб підтвердив атаку на Єлабугу: є ураження виробництва «шахедів». Офіс президента про зустріч у Лондоні: Ми віддані мирним зусиллям Дональда Трампа

«Главком» зібрав найактуальніші новини за 23 квітня, аби ви були в курсі подій.

Очільники МЗС відклали зустріч у Лондоні – Sky News

Голови міністерств закордонних справ України, Великої Британії, США, Франції та Німеччини відклали переговори про припинення російсько-української війни. Зазначається, що провідні дипломати Великої Британії, США, Франції, Німеччини та України перенесли заплановану зустріч. Замість цього дискусії відбудуться між високопосадовцями з п'яти країн.

Офіс президента про зустріч у Лондоні: Ми віддані мирним зусиллям Дональда Трампа

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що у середу, 23 квітня, у Лондоні пройшла зустріч із радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць коаліції охочих.

«Це вже друга така зустріч – попередня пройшла у Парижі. І сьогодні ми продовжили глибокий діалог, спрямований на досягнення справедливого та стійкого миру в Україні. Наголосили, що ми віддані мирним зусиллям Президента США Дональда Трампа», – заявив Єрмак.

На Дніпропетровщині окупанти вдарили дроном по автобусу: десятки загиблих і поранених

Російські загарбники сьогодні вранці, 23 квітня, вдарили дроном-камікадзе по місту Марганець на Дніпропетровщині. Внаслідок удару є поранені та загиблі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС

Зазначається, що ворожий FPV-дрон влучив в автобус з працівниками одного з підприємств міста. За попередньою інформацією, загиблих девʼятеро: сім жінок та два чоловіки, ще 42 людини отримали поранення. Майже всі госпіталізовані. Тільки троє потерпілих лікуються амбулаторно.

ДБР провело обшуки в ексзаступниці міністра економіки

Державне бюро розслідувань провело обшуки в адвокатки Світлани Панаіотіді. Вона обіймала посаду заступниці міністра економіки Ігоря Петрашка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на адвоката Дмитра Гадомського.

Як зазначив юрист, обшуки відбулися в межах справи 2021 року, але слідчі продемонстрували лише номер кримінального провадження.

У «Москва-Сіті» спалахнула пожежа після серії вибухів

У столиці Росії Москві, на території комплексу «Москва-Сіті» сталася пожежа. Очевидці повідомляють, що лунали вибухи. Спершу пабліки називали попередньою причиною пожежі – вибух на будівництві. Згодом було заявлено, що це автомобіль вибухнув на підземному паркуванні в ТЦ «Афімол».

Генштаб підтвердив атаку на Єлабугу: є ураження виробництва «шахедів»

Уражено завод з виробництва ударних БпЛА на території РФ, на відстані понад 1000 км від держкордону України. Як передає «Главком», про це повідомляє Генеральний штаб України.

Там заявили, що підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, 23 квітня 2025 року здійснили вогневе ураження виробництва ударних БпЛА (Герань-2, типу «шахед» та інші).

Генштаб наголошує, що виробнича потужність підприємства близько 300 різних БпЛА на добу.