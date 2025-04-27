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Втрати ворога станом на 27 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Втрати ворога станом на 27 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку року втратила в Україні 10719 танків
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1030 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 27 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 27 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 27 квітня втратила:

  • особового складу ‒ близько 948640 (+1030) осіб,
  • танків ‒ 10719 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22325 (+5) од,
  • артилерійських систем – 27007 (+42) од,
  • РСЗВ – 1373 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1145 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34011 (+114),
  • крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 46187 (+136) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3860 (+0)
Втрати ворога станом на 27 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 27 квітня

  • В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 6 ракет;
  • В Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • В Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 8 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 27 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 2

Нагадаємо, триває 1159-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб втрати

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