Втрати ворога станом на 27 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1030 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 27 квітня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 27 квітня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 27 квітня втратила:
- особового складу ‒ близько 948640 (+1030) осіб,
- танків ‒ 10719 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22325 (+5) од,
- артилерійських систем – 27007 (+42) од,
- РСЗВ – 1373 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1145 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34011 (+114),
- крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46187 (+136) од,
- спеціальна техніка ‒ 3860 (+0)
Активність флоту окупантів станом на 27 квітня
- В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 6 ракет;
- В Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
- В Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 8 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1159-й день повномасштабної війни в Україні.
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