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Лінія фронту станом на 2 липня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 2 липня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 2 липня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав двох ракетних та 50 авіаційних ударів, застосувавши сім ракет та 60 керованих авіабомб, використав для ударів 1206 дронів-камікадзе, здійснив майже 4000 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. 

Новини війни в Україні

2 липня станом на 22:00 відбулося 140 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку наші воїни ліквідували 124 та поранили 87 окупантів на даному напрямку, знищили 13 мотоциклів, дві гармати, шість БпЛА, три термінали супутникового зв’язку, пункт управління БпЛА та два укриття для особового складу, окрім цього пошкоджено чотири мотоцикли, дві гармати, три міномети та три укриття особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося 11 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких одне триває до цього часу. Ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинувши 19 керованих бомб, здійснив 337 обстрілів, зокрема 19 – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 2 липня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог 19 разів атакував у районах Глибокого, Зеленого, Вовчанська, Мілового, Амбарного та в бік Митрофанівки, три боєзіткнення триває до цього часу.

Лінія фронту станом на 2 липня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог дев’ять разів атакував наші укріплення в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Колісниківка, Загризове, Зелений Гай та у напрямку Петропавліки, два боєзіткнення ще тривають.

Лінія фронту станом на 2 липня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Сьогодні російські війська 14 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Рідкодуб, Торське, Греківка, Григорівка, Зелена Долина, Ямполівка, Колодязі та в напрямках Чернещини, Шандриголового, Середнього й Нового Миру, п’ять боєзіткнень триває до цього часу.

Лінія фронту станом на 2 липня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Сили оборони відбили один штурм ворожих військ у бік Федорівки.

Лінія фронту станом на 2 липня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Сьогодні наші війська відбили п’ять атак противника в напрямку Бондарного, Маркового та в районі Часового Яру.

Лінія фронту станом на 2 липня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

Окупанти за сьогодні 10 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Торецька, Диліївки, Щербинівки, Петрівки, Русиного Яру та в напрямку Плещіївки, три боєзіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 2 липня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Впродовж дня ворог здійснив 41 штурмову та наступальну дію. Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Дачне, Олексіївка, Горіхове та в напрямках Володимирівки, Разіного, Молодецького. Бої не вщухають до цього часу у чотирьох локаціях. Авіаційних ударів КАБами ворог завдав по районах населених пунктів Полтавка та Маяк.

Лінія фронту станом на 2 липня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Загарбники здійснили 14 атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в районах населених пунктів Запоріжжя, Ялта, Мирне, Піддубне та Шевченко. Два боєзіткнення наразі триває.

Лінія фронту станом на 2 липня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1225-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб ворог штурм

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