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Втрати ворога станом на 6 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 6 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Триває 1199-й день повномасштабної війни в Україні
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1160 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 6 червня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 6 червня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 6 червня втратила:

  • особового складу – близько 993910 (+1160) осіб,
  • танків – 10889 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 22685 (+5) од,
  • артилерійських систем – 28794 (+44) од,
  • РСЗВ – 1406 (+0) од,
  • засоби ППО – 1180 (+3) од,
  • літаків – 413 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39193 (+174),
  • крилаті ракети – 3271 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50913 (+101) од,
  • спеціальна техніка – 3907 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 6 червня
Втрати ворога станом на ранок 6 червня

Активність флоту окупантів станом на 6 червня

  • В Чорному морі один ворожий корабель, який два є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до шести ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 10 суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – дев'ять суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 6 червня
Активність ворожого флоту станом на ранок 6 червня

Нагадаємо, триває 1199-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти війна втрати Генштаб Чорне море Азовське море

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