Лінія фронту станом на 24 червня. Зведення Генштабу
В Україні триває 1217-й день повномасштабної війни
Російські загарбники завдали трьох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосували дев’ять ракет і скинули 87 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 097 дронів-камікадзе та здійснили 4 587 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Новини війни в Україні
24 червня станом на 22:00 відбулося 122 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Останні новини з фронту
Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби наші війська відбили одну атаку противника, крім того, ворог здійснив 112 артилерійських обстрілів.
На Південно-Слобожанському напрямку
Ворог сім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янське – всі ворожі атаки було відбито. Авіаударів зазнали Вовчанські Хутори, Артільне та Зибине
На Куп'янському напрямку
Противник здійснив п’ять атак на позиції наших оборонців поблизу Степової Новоселівки, Кругляківки та в бік Піщаного й Курилівки. Один бій досі триває
На Лиманському напрямку
Російські загарбники 14 разів атакували поблизу населених пунктів Колодязі, Торське, у напрямках Зеленої Долини, Шандриголового, Греківки та Дружелюбівки. Чотири боєзіткнення тривають.
На Сіверському напрямку
Наші захисники відбили дві ворожі атаки в районі Григорівки.
На Краматорському напрямку
Сім атак ворога було відбито на Краматорському напрямку – в районах Часового Яру, Ступочок та в напрямку Білої Гори.
На Торецькому напрямку
Росіяни п’ять разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля було зосереджено неподалік Торецька, Неліпівки, у напрямках Русиного Яру та Яблунівки. Усі ворожі атаки відбито.
На Покровському напрямку
Росіяни 49 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Малинівка, Мирне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Чугуєве, Сергіївка, Новомиколаївка, Котлярівка, Олексіївка, Дачне та в бік Полтавки й Володимирівки. Триває 13 боєзіткнень.
На Новопавлівському напрямку
Українські підрозділи зупинили 13 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Веселе, Новосілка, Шевченко, Вільне Поле, а також у бік Новополя, Запоріжжя та Комара. Ще чотири бої тривають.
Нагадаємо, триває 1217-й день повномасштабної війни в Україні.
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