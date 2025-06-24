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Лінія фронту станом на 24 червня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 24 червня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 24 червня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1217-й день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали трьох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосували дев’ять ракет і скинули 87 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 097 дронів-камікадзе та здійснили 4 587 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

24 червня станом на 22:00 відбулося 122 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби наші війська відбили одну атаку противника, крім того, ворог здійснив 112 артилерійських обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог сім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янське – всі ворожі атаки було відбито. Авіаударів зазнали Вовчанські Хутори, Артільне та Зибине

Лінія фронту станом на 24 червня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив п’ять атак на позиції наших оборонців поблизу Степової Новоселівки, Кругляківки та в бік Піщаного й Курилівки. Один бій досі триває

Лінія фронту станом на 24 червня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 14 разів атакували поблизу населених пунктів Колодязі, Торське, у напрямках Зеленої Долини, Шандриголового, Греківки та Дружелюбівки. Чотири боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 24 червня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбили дві ворожі атаки в районі Григорівки.

Лінія фронту станом на 24 червня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Сім атак ворога було відбито на Краматорському напрямку – в районах Часового Яру, Ступочок та в напрямку Білої Гори.

Лінія фронту станом на 24 червня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни п’ять разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля було зосереджено неподалік Торецька, Неліпівки, у напрямках Русиного Яру та Яблунівки. Усі ворожі атаки відбито.

Лінія фронту станом на 24 червня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Росіяни 49 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Малинівка, Мирне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Чугуєве, Сергіївка, Новомиколаївка, Котлярівка, Олексіївка, Дачне та в бік Полтавки й Володимирівки. Триває 13 боєзіткнень.

Лінія фронту станом на 24 червня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 13 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Веселе, Новосілка, Шевченко, Вільне Поле, а також у бік Новополя, Запоріжжя та Комара. Ще чотири бої тривають.

Лінія фронту станом на 24 червня. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1217-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб ворог росіяни

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