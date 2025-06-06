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Черги на зупинках та космічні ціни на таксі. Як кияни сьогодні добираються на роботу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Черги на зупинках та космічні ціни на таксі. Як кияни сьогодні добираються на роботу
Черга на зупинці біля метро Арсенальна. Люди намагаються потрапити на правий берег столиці
фото з відкритих джерел

Місто скували кілометрові затори, в автобуси неможливо протиснутися, тож добиратися до роботи та у справах доведеться довго

У ніч на 6 червня російські війська здійснили комбіновану масовану атаку на Україну. Київ опинився в епіцентрі ракетно-дронового удару, внаслідок якого, зокрема, було пошкоджено колії метрополітену між станціями «Дарниця» та «Лівобережна». Вранці на жителів Лівого берега столиці чекало нове випробування – дорога на роботу без метро

Як повідомила киянка, режисерка Катерина Чепура, від станції метро «Чернігівська» немає жодного додаткового транспорту. За її словами, автобус № 118 зранку єдине, чим можна переїхати на правий берег києва.

«На зупинці димова завіса, люди довго чекають, курять не відходячи бо бояться не влізти. Нам з Леєю пощастило, перші двері навпроти нас і ми вскочили. Більша половина людей лишилась стояти. Люди вдягнуті в гарний одяг намагаються дістатись до роботи, кричать, сваряться в дверях, водій не може закрити двері і відʼїхати, спека… Сподіваюсь ми доїдемо кудись, бо їду цим маршрутом вперше», - написала. 

Черги на зупинках та космічні ціни на таксі. Як кияни сьогодні добираються на роботу фото 1
скриншот допису Катерини Чепури

Журналіст, а нині військовий ЗСУ Олександр Рудоманов на тлі ранкового транспортного колапсу звернувся до столичної влади та пресслужби Київського метрополітену. 

«Віталій Кличко , КП «Київський метрополітен» , а чому досі у «Київ Цифровий» не прийшло повідомлення, що на ділянці Дніпро-Лісова не їздить метро? Люди вже їдуть на роботу і не всі мають можливість читати ТГ канали», – написав Рудоманов. 

Черги на зупинках та космічні ціни на таксі. Як кияни сьогодні добираються на роботу фото 2
скриншот допису Олександра Рудованова

 Український автогонщик, автомобільний та автоспортивний журналіст Олексій Мочанов звернув увагу на ціни у столичному таксі сьогодні вранці на тлі повідомлень про пошкодження метро. 

«І про ціни на таксі внаслідок прильотів по метро та обмеження роботи червоної гілки на лівий берег. Все як завжди. Таксопарки у своєму репертуарі. Так було у всі колапси. Погодні у березні 2013 року. На початок повномасштабки, коли сусідам заряджали 4.тис. грн за евакуацію з Солом'янською на залізничний вокзал, поряд. Нічого не змінюється. На жаль», – написав Мочанов. 

Черги на зупинках та космічні ціни на таксі. Як кияни сьогодні добираються на роботу фото 3
скриншот допису Олексія Мочанова

Військовослужбовиця Третьої штурмової Наталка Багрій також обурилася цінами на таксі у Києві вранці після нічної атаки. 

«Я не любителька розводити зраду. Але це дно капітальне, Bolt», – написала Багрій. 

Черги на зупинках та космічні ціни на таксі. Як кияни сьогодні добираються на роботу фото 4
скриншот допису Наталки Багрій

У соцмережаз повідомляється, що місто скували кілометрові затори, в автобуси неможливо протиснутися, тож добиратися до роботи та у справах доведеться дуже довго. 

Нагадаємо, у ніч на 6 червня російські війська здійснили масовану атаку на Україну. Київ опинився в епіцентрі ракетно-дронового удару. Ворог застосував балістичні ракети та безпілотники типу «шахед». Внаслідок атаки дрону у столиці було пошкоджено колії метрополітену між станціями «Дарниця» та «Лівобережна». Обійшлося без пожежі та постраждалих. У КМДА повідомили, що поїзди рухатимуться лише між станціями «Академмістечко» – «Арсенальна» з інтервалом орієнтовно 6 хвилин. Наземна частина станцій «Дніпро» – «Лісова» тимчасово закриті на вхід та вихід.

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Теги: таксі Віталій Кличко метро водій кияни місто вокзал автобус ворог балістичні ракети обмеження громадський транспорт

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