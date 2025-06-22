Сили оборони знищили ешелон із паливом на окупованому Запоріжжі

Захисники успішно атакували товарняк російських загарбників

Українські захисники знищили ворожі залізничні цистерни з пальним. Це сталося на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Розвідка зазначає, що операція була проведена 22 червня 2025 року. У ній брали участь воїни спецпідрозділу ГУР МО «Кабул 9» у взаємодії з ОСУВ «Хортиця», ОТУ «Запоріжжя», підрозділом «Альфа» та групою Держспецзв’язку Next.

Захисники успішно атакували товарняк російських загарбників – спалили цистерни з пальним, призначеним для ворожої злочинної армії.

Оператори ударних дронів воєнної розвідки атакували цистерни на залізничній ділянці між населеними пунктами Левадне та Молочанськ Запорізької області.

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«Чорні стовпи диму та вогню від уражених цистерн із соляркою та іншими паливно-мастильними матеріалами здійнялись до самих небес», – зазначили в ГУР.

Нагадаємо, росіяни намагаються створити «буферну зону» в прикордонні Сумської та Харківської областей, але ситуацію на Сумщині вдалося стабілізувати.

«Зараз росіяни зупинені по лінії Кіндратівка – Андріївка – Яблунівка – Юнаківка, далі лінія зіткнення виходить на державний кордон та частково переходить на територію Російської Федерації, в Глушковський район, де наші війська тримають плацдарм в 90 кв. км», – повідомив Олександр Сирський.

До слова, на цей час на території України перебуває 695 тис. російських загарбників. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

За словами президента, під час останньої Ставки верховного головнокомандувача Генеральний штаб Збройних сил України відзвітував, що значна кількість російських сил досі перебуває на українській території та веде активні бойові дії.