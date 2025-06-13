Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Російський репер-пропагандист отримав підозру від СБУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Тіматі є одним із учасників російської пропаганди
фото: СБУ

Співак підтримував російську агресію, анексію Криму

Служба безпеки зібрала доказову базу і повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту Тимуру Юнусову, відомому за сценічним псевдонімом Тіматі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, Тіматі є одним з учасників російської пропаганди, який був довіреною особою російського диктатора Володимира Путіна на президентських виборах у 2012, 2018 і 2024 роках, брав участь у його інавгурації та у заходах з нагоди святкування перемоги на «виборах».

Крім того, співак підтримував російську агресію, анексію Криму та порушення фундаментальних прав України на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Задокументовано, що він взяв участь у щонайменше семи пропагандистських концертах на тимчасово захопленому півострові, які були спрямовані на легітимізацію окупації Криму.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, Тимуру Юнусову повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди державним інтересам, вчинене повторно).

До слова, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення внесла російського актора, гумориста та телеведучого Азамата Тахіровича Мусагалієва до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Читайте також:

Теги: СБУ пропагандист росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удари залишають росіян без ключової зброї
Що наближає мир? Про демілітаризацію Росії
21 травня, 15:23
Ситуація на фронті 18 травня
Лінія фронту станом на 18 травня. Зведення Генштабу
18 травня, 22:57
Після початку війни з РФ виїхали сотні тисяч чоловіків, які не хочуть проходити військову службу
Німеччина активно відмовляє у притулку росіянам призовного віку: останні дані
14 травня, 14:40
Ситуація на фронті 23 травня
Лінія фронту станом на 23 травня. Зведення Генштабу
23 травня, 22:36
Росіянам бракує військових якостей, щоб діяти швидко
Російська армія накопичує війська на кордоні біля Харківщини
24 травня, 15:18
Внаслідок обʼїзду варто очікувати затримку потягів до 90 хвилин
Росія пошкодила залізничні колії на Київщині. Як зміниться рух поїздів
6 червня, 09:39
У разі реалізації запланованих вибухів підривнику обіцяли заплатити $5 тис.
СБУ затримала російського агента, який планував підірвати працівників ТЦК
6 червня, 13:46
«Працюємо, щоб здивувати новими сюрпризами». СБУ показала відео про операцію «Павутина»
«Працюємо, щоб здивувати новими сюрпризами». СБУ показала відео про операцію «Павутина»
11 червня, 09:53
Пошкодження у Софійському соборі внаслідок обстрілу у ніч на 10 червня 2025 року
Представники ЮНЕСКО приїдуть оглянути Софійський собор, пошкоджений атакою РФ
11 червня, 08:48

Шоу-біз

Російський репер-пропагандист отримав підозру від СБУ
Російський репер-пропагандист отримав підозру від СБУ
«Коли почали зустрічатися, я був одруженим». Продюсер Ягольник зробив зізнання про нову дружину
«Коли почали зустрічатися, я був одруженим». Продюсер Ягольник зробив зізнання про нову дружину
«Боровся зі страшною хворобою». Гурт «Океан Ельзи» повідомив про втрату
«Боровся зі страшною хворобою». Гурт «Океан Ельзи» повідомив про втрату
Актор Мусагалієв потрапив до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці України
Актор Мусагалієв потрапив до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці України
Помер вокаліст британського гурту Nitzer Ebb Дуглас Маккарті
Помер вокаліст британського гурту Nitzer Ebb Дуглас Маккарті
Експродюсер Могилевської вдруге одружився
Експродюсер Могилевської вдруге одружився

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
243K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 червня 2025
43K
Німеччина відмовилася передавати Україні ракети Taurus
40K
Московська церква почала готуватися до окупації Сумщини (документ)
11K
Помер звільнений з полону боєць Шаповалов, який рік мріяв про яблуко
9749
Триває понад 500 обшуків: поліція проводить масштабну загальнодержавну спецоперацію

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua