Російський репер-пропагандист отримав підозру від СБУ

Співак підтримував російську агресію, анексію Криму

Служба безпеки зібрала доказову базу і повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту Тимуру Юнусову, відомому за сценічним псевдонімом Тіматі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, Тіматі є одним з учасників російської пропаганди, який був довіреною особою російського диктатора Володимира Путіна на президентських виборах у 2012, 2018 і 2024 роках, брав участь у його інавгурації та у заходах з нагоди святкування перемоги на «виборах».

Крім того, співак підтримував російську агресію, анексію Криму та порушення фундаментальних прав України на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Задокументовано, що він взяв участь у щонайменше семи пропагандистських концертах на тимчасово захопленому півострові, які були спрямовані на легітимізацію окупації Криму.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, Тимуру Юнусову повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди державним інтересам, вчинене повторно).

До слова, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення внесла російського актора, гумориста та телеведучого Азамата Тахіровича Мусагалієва до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.