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Зеленський зробив заяву про обмін полоненими

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський зробив заяву про обмін полоненими
Зеленський висловив сподівання, що РФ виконає свою частину гуманітаних зобов'язань
фото: Офіс президента

«Працюємо, щоб повернути усіх інших наших людей, які зараз у російській неволі», – сказав президент

Україна планує, що обмінними полоненими між Києвом і Москвою продовжаться. Принаймні, така домовленість є на наступний тиждень. Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Главком».

«Працюємо, щоб повернути усіх інших наших людей, які зараз у російській неволі. Ми плануємо, що обміни продовжаться ще наступного тижня, принаймні така домовленість є», – сказав глава держави.

Зеленський висловив сподівання, що РФ свою частину цих гуманітарних зобовʼязань виконає, і «виконає так, як домовлялися».

Нагадаємо, 14 червня Україна повернула полонених, захоплених ще у 2022 році. Президент висловив подяку всім, хто допомагає у реалізації цього складного процесу, що включає переговори та організацію обмінів. Повернення військовополонених є одним із ключових пріоритетів української влади.

Крім того, Україна першою почала безстрокові санітарні обміни з Росією. Було передано поранених полонених прямо з лінії фронту. 

Також стало відомо, що росіяни відрубали полоненому українському військовому палець. 

Раніше розвідка назвала категорію військових, яких найважче повернути з російського полону.

«Те, що сьогодні повернулися більшість офіцерів – це дуже добрі новини, тому що це категорія, яку повертати складно. Разом з тим нікого не легко повертати з російської неволі. І цей обмін весь тиждень супроводжується інформаційними атаками, тиском на переговорну групу, дезінформацією, тиском на родичів наших полонених. Але тим не менше Україна тримається, переговорна група працює. Коронаційний штаб виконує доручення президента і повертає своїх додому», – додав представник розвідки.

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Теги: розвідка обмін полоненими Володимир Зеленський Україна росіяни

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