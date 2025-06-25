Втрати ворога станом на 25 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1200 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 25 червня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 25 червня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 25 червня втратила:
- особового складу – близько 1014650 (+950) осіб;
- танків – 10967 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 22885 (+6) од;
- артилерійських систем – 29569 (+58) од;
- РСЗВ – 1425 (+1) од;
- засоби ППО – 1188 (+0) од;
- літаків – 416 (+0) од;
- гелікоптерів – 337 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42046 (+131);
- крилаті ракети – 3388 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53084 (+123) од;
- спеціальна техніка – 3920 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 25 червня
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – три судна, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – три судна, з них два рухались з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1218-й день повномасштабної війни в Україні.