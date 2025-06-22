Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ розпочали контрнаступ на Сумщині, звільнено Андріївку – DeepState

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ розпочали контрнаступ на Сумщині, звільнено Андріївку – DeepState
ЗСУ вдалося зупинити подальше просування до важливих населених пунктів Хотінь та Писарівка
фото: Сухопутні війська ЗС України/Telegram

225-й окремий штурмовий полк, після тривалих боїв та заходів із зачистки російських військ, зумів взяти під контроль село

Збройні сили України пішли у контрнаступ на Сумщині. Українські бійці звільнили Андріївку. Як інформує «Главком», про це повідомляє DeepState.

Як зазначається, 225-й окремий штурмовий полк, після тривалих боїв та заходів із зачистки російських військ, зумів взяти під контроль село.

«Цими діями вдалося, по-перше, відволікти сили з інших сіл, адже ворог вгризся в Андріївку. По-друге, зупинити подальше просування до важливих населених пунктів Хотінь та Писарівка», – пояснили у DeepState.

Додається, що 225 ОШП залишається одним із небагатьох підрозділів, які здатні виконувати успішні наступальні дії.

ЗСУ розпочали контрнаступ на Сумщині, звільнено Андріївку – DeepState фото 1

«При цьому, хто розуміє реалії, то знає, що втрати 225 значно менші. На закріплення у село завели БТГр 110 ОМБр, про що бригада нещодавно писала», – уточнили у DeepState.

Раніше головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що росіяни намагаються створити «буферну зону» в прикордонні Сумської та Харківської областей, але ситуацію на Сумщині вдалося стабілізувати. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Сумському напрямку за останній тиждень не змінилася. За його словами, відсутність прориву на цьому напрямку – серйозна проблема для РФ.

Читайте також:

Теги: Сумщина ворог контрнаступ росіяни Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль прискорено створює нову «російську людину»
Кремль прискорено створює нову «російську людину»
19 червня, 10:07
Ситуація на фронті 28 травня
Лінія фронту станом на 28 травня. Зведення Генштабу
29 травня, 00:08
Лінія фронту станом на 30 травня. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 30 травня. Зведення Генштабу
30 травня, 23:01
Дрони атакували Харків
Росія вдарила по виробничому підприємству у Харкові
31 травня, 03:42
РФ з початку війни втратила 10867 танків
Втрати ворога станом на 31 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
31 травня, 07:46
Окупант постійно вставляв українські слова у розмову
Окупант у полоні вивчив українську
1 червня, 08:11
Ворог хоче оточити Костянтинівку з трьох сторін
Окупанти намагаються взяти Костянтинівку у кільце з трьох напрямків
16 червня, 22:31
Сирський розповів про кадрові зміни, що супроводжують перехід на корпусну систему
Сирський заявив про план ліквідації всіх Оперативних тактичних угруповань ЗСУ
Сьогодні, 12:01
Зеленський висловив сподівання, що РФ виконає свою частину гуманітаних зобов'язань
Зеленський зробив заяву про обмін полоненими
14 червня, 20:47

Події в Україні

ЗСУ розпочали контрнаступ на Сумщині, звільнено Андріївку – DeepState
ЗСУ розпочали контрнаступ на Сумщині, звільнено Андріївку – DeepState
У горах Буковини температура серед червня впала до нуля
У горах Буковини температура серед червня впала до нуля
Ротація окупантів на Кінбурнській косі пройшла зі стріляниною – Атеш
Ротація окупантів на Кінбурнській косі пройшла зі стріляниною – Атеш
За день ДТЕК повернув світло понад 13 тисячам родин після ворожих атак
За день ДТЕК повернув світло понад 13 тисячам родин після ворожих атак
Зеленський у День скорботи: «Рашизм повторює злочини нацистів»
Зеленський у День скорботи: «Рашизм повторює злочини нацистів»
Сирський назвав одну з найсильніших сторін України у війни проти Росії
Сирський назвав одну з найсильніших сторін України у війни проти Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 червня 2025
29K
У селі на Вінниччині вперше за 27 років народилася дитина
26K
Путін здивував заявою про свою онуку
17K
Сі Цзіньпін запропонував своє рішення конфлікту між Ізраїлем і Іраном
13K
Сирський розповів про своє ставлення до призначення Мадяра командувачем Сил безпілотних систем

Новини

ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
Сьогодні, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua