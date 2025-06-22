ЗСУ розпочали контрнаступ на Сумщині, звільнено Андріївку – DeepState

225-й окремий штурмовий полк, після тривалих боїв та заходів із зачистки російських військ, зумів взяти під контроль село

Збройні сили України пішли у контрнаступ на Сумщині. Українські бійці звільнили Андріївку. Як інформує «Главком», про це повідомляє DeepState.

Як зазначається, 225-й окремий штурмовий полк, після тривалих боїв та заходів із зачистки російських військ, зумів взяти під контроль село.

«Цими діями вдалося, по-перше, відволікти сили з інших сіл, адже ворог вгризся в Андріївку. По-друге, зупинити подальше просування до важливих населених пунктів Хотінь та Писарівка», – пояснили у DeepState.

Додається, що 225 ОШП залишається одним із небагатьох підрозділів, які здатні виконувати успішні наступальні дії.

«При цьому, хто розуміє реалії, то знає, що втрати 225 значно менші. На закріплення у село завели БТГр 110 ОМБр, про що бригада нещодавно писала», – уточнили у DeepState.

Раніше головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що росіяни намагаються створити «буферну зону» в прикордонні Сумської та Харківської областей, але ситуацію на Сумщині вдалося стабілізувати.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Сумському напрямку за останній тиждень не змінилася. За його словами, відсутність прориву на цьому напрямку – серйозна проблема для РФ.